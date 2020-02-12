Unibail Rodamco Westfield forme une JV avec CA Assurances et La Française

PARIS, 12 février (Reuters) - Unibail Rodamco Westfield
:
* ANNONCE UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC CRÉDIT AGRICOLE
ASSURANCES ET LA FRANÇAISE SUR UN PORTEFEUILLE DE CINQ CENTRES
COMMERCIAUX EN FRANCE D'UN MONTANT DE 2 MDS
* CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES ET LA FRANÇAISE VONT ACQUÉRIR
UNE
PART DE 54,2% DANS CETTE COENTREPRISE
* UNIBAIL RODAMCO WESTFILED CONSERVERA UNE PART DE 45,8% ET
CONTINUERA À GÉRER SES ACTIFS VIA DES CONTRATS DE GÉRANCE À LONG
TERME
* LA NOUVELLE JV POSSÈDERA LES CENTRES COMMERCIAUX
D'AÉROVILLE, SO
OUEST, RENNES ALMA, TOISON D'OR ET CONFLUENCE
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(Rédaction de Paris)