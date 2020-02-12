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UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD

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Unibail Rodamco Westfield forme une JV avec CA Assurances et La Française

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12/02/2020 | 17:49

PARIS, 12 février (Reuters) - Unibail Rodamco Westfield :

* ANNONCE UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES ET LA FRANÇAISE SUR UN PORTEFEUILLE DE CINQ CENTRES COMMERCIAUX EN FRANCE D'UN MONTANT DE 2 MDS

* CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES ET LA FRANÇAISE VONT ACQUÉRIR UNE PART DE 54,2% DANS CETTE COENTREPRISE

* UNIBAIL RODAMCO WESTFILED CONSERVERA UNE PART DE 45,8% ET CONTINUERA À GÉRER SES ACTIFS VIA DES CONTRATS DE GÉRANCE À LONG TERME

* LA NOUVELLE JV POSSÈDERA LES CENTRES COMMERCIAUX D'AÉROVILLE, SO OUEST, RENNES ALMA, TOISON D'OR ET CONFLUENCE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
CRÉDIT AGRICOLE 0.37%13.54 Cours en temps réel.4.37%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD -0.28%125.1 Cours en différé.-10.81%
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Données financières (EUR)
CA 2019 2 890 M
EBIT 2019 2 351 M
Résultat net 2019 1 592 M
Dette 2019 24 202 M
Rendement 2019 8,61%
PER 2019 11,6x
PER 2020 10,2x
VE / CA2019 14,4x
VE / CA2020 14,4x
Capitalisation 17 360 M
Graphique UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
Durée : Période :
Unibail-Rodamco-Westfield : Graphique analyse technique Unibail-Rodamco-Westfield | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 16
Objectif de cours Moyen 140,72  €
Dernier Cours de Cloture 125,45  €
Ecart / Objectif Haut 60,2%
Ecart / Objectif Moyen 12,2%
Ecart / Objectif Bas -13,9%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Christophe Cuvillier Group Chief Executive Officer
Colin Dyer Chairman-Supervisory Board
Jaap L. Tonckens Group Chief Financial Officer
Philippe Collombel Member-Supervisory Board
Jill Granoff Member-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-10.81%18 956
SIMON PROPERTY GROUP-4.62%43 600
THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST0.00%20 965
SCENTRE GROUP1.31%13 623
REGENCY CENTERS CORPORATION-0.70%10 498
NATIONAL RETAIL PROPERTIES, INC.5.22%9 684
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