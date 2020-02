Unibail Rodamco Westfield forme une JV avec CA Assurances et La Française

PARIS, 12 février (Reuters) - Unibail Rodamco Westfield :

* ANNONCE UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES ET LA FRANÇAISE SUR UN PORTEFEUILLE DE CINQ CENTRES COMMERCIAUX EN FRANCE D'UN MONTANT DE €2 MDS

* CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES ET LA FRANÇAISE VONT ACQUÉRIR UNE PART DE 54,2% DANS CETTE COENTREPRISE

* UNIBAIL RODAMCO WESTFILED CONSERVERA UNE PART DE 45,8% ET CONTINUERA À GÉRER SES ACTIFS VIA DES CONTRATS DE GÉRANCE À LONG TERME

* LA NOUVELLE JV POSSÈDERA LES CENTRES COMMERCIAUX D'AÉROVILLE, SO OUEST, RENNES ALMA, TOISON D'OR ET CONFLUENCE

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CRÉDIT AGRICOLE 0.37% 13.54 4.37% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD -0.28% 125.1 -10.81%