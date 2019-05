Unibail Rodamco Westfield : remporte quatre prix aux ICSC Maxi Awards

Du 19 au 22 mai 2019, Unibail-Rodamco-Westfield participait à RECon, le plus grand congrès d'immobilier commercial au monde, organisé chaque année à Las Vegas par le Conseil International des Centres Commerciaux (ICSC).

A cette occasion, le Groupe a été primé dans quatre catégories aux prestigieux MAXI Awards, qui mettent en lumière les concepts et innovations qui font le commerce de demain, et récompense les initiatives les plus créatives et impactantes de l'industrie. Nos équipes ont remporté deux médailles d'or pour le festival gastronomique « Taste » à Westfield Century City et pour l'action de secours portée par Westfield Topanga lors des feux de forêt en Californie ; ainsi que deux médailles d'argent pour le programme « Dinner and a Movie » organisé à Westfield World Trade Center en partenariat avec Tribeca Films, et pour l'évènement « Business of Fashion West » à Westfield Century City.

TASTE à Westfield Century City - OR (Expérience)

TASTE, le premier festival gastronomique de Westfield Century City a conforté la position du centre comme LE lieu de la restauration à Los Angeles, grâce à une offre culinaire exceptionnelle. L'évènement, qui a réuni 25 restaurateurs les 28 et 29 Septembre 2018 pour des dégustations et démonstrations culinaires, mais aussi des concerts et animations, est rapidement devenu un incontournable pour tous les gourmets de la région.

Woolsey Fire Relief Efforts à Westfield Topanga & The Village - OR (Communauté)

Cet automne, une partie de la Californie a été ravagée pour les feux de forêt. L'équipe de Westfield Topanga s'est immédiatement mobilisée pour venir en aide aux victimes et aux équipes de secours. Le centre communautaire Rose Goldwater a été transformé en refuge pour les populations déplacées, et approvisionné en fournitures et produits de première nécessité. Des centaines de personnes ont ainsi pu être accueillies au pire de la crise. Les équipes de Topanga ont également apporté leur soutien, ainsi que de l'eau et des vivres aux sapeurs-pompiers mobilisés dans les communautés environnantes.

Dinner & A Movie at Westfield World Trade Center - ARGENT (Expérience)

En 2018, nous nous sommes associés à la société de production Tribeca Film Enterprises pour offrir aux visiteurs de Westfield World Trade Center un programme unique célébrant la diversité et la richesse de la culture américaine. Chaque deuxième weekend de juin, juillet et août, passionnés et simples curieux ont pu profiter de musique live ainsi que d'une projection en plein air sous le ciel New Yorkais.

The Business of Fashion West Launch à Westfield Century City - ARGENT (Impact)

En Juin 2018, Westfield Century City a accueilli le congrès BoF West en partenariat avec The Business of Fashion, l'un des média les plus influents de l'industrie. Cet évènement exceptionnel réunissait les experts du secteur pour explorer comment le divertissement, la technologie et le commerce transforment le paysage du retail, faisant de la Californie un hub pour les marques mode et beauté les plus innovantes et renforçant la position d'Unibail-Rodamco-Westfield comme leader de l'industrie.