Données financières (€) CA 2018 2 420 M EBIT 2018 2 179 M Résultat net 2018 2 040 M Dette 2018 27 042 M Rendement 2018 5,72% PER 2018 12,14 PER 2019 11,06 VE / CA 2018 21,9x VE / CA 2019 18,6x Capitalisation 25 900 M Graphique UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 15 Objectif de cours Moyen 220 € Ecart / Objectif Moyen 18% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Christophe Cuvillier Chairman-Supervisory Board Gerard Sieben Chief Financial Officer Jaap Lunsingh Tonckens Vice Chairman-Supervisory Board Jean-Louis Laurens Member-Supervisory Board Alexander Pelmore Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 0.00% 30 259 SIMON PROPERTY GROUP -0.79% 52 803 GGP INC -8.98% 20 165 SCENTRE GROUP 4.30% 16 751 REGENCY CENTERS CORPORATION -10.70% 10 409 MACERICH COMPANY -12.32% 8 117