Unibail Rodamco Westfield : soutient la revitalisation de l'East Bank à Londres

Le 2 juin 2019, notre Président Christophe Cuvillier était à Stratford pour le lancement du projet de l'East Bank - le nouveau pôle de culture, d'éducation, d'innovation et de croissance de Londres. Westfield Stratford City, le centre de shopping phare du Groupe au Royaume-Uni, devient Partenaire Fondateur et Sponsor Officiel de ce projet historique. Cela fait suite à un premier investissement à Stratford à l'occasion des Jeux Olympiques de 2012, pour la création d'infrastructures et l'ouverture de Westfield Stratford City.

Les travaux de construction ont débuté au Parc Olympique Queen Elizabeth, sur la Rive Est de Londres. Le projet de transformation - qui s'étend sur trois sites - sera au cœur d'un pôle de commerce, technologie, éducation, culture et industries créatives en plein essor à l'Est de la capitale britannique. Il sera source de compétences et d'emplois pour la population locale, attirant des visiteurs du monde entier et plus de 10 000 étudiants, et offrant 2 500 emplois et une croissance de £1,5 milliard pour l'économie. Inhérente au projet est la création d'opportunités pour les jeunes londoniens, et à ce jour plus de 125 000 personnes ont déjà participé aux diverses ateliers et évènements artistiques et culturels organisés dans ce cadre.

A cette occasion, Christophe Cuvillier a annoncé un investissement de £10 millions de la part de Westfield Stratford City. Cet investissement permettra la création d'ateliers de développement professionnel, de programmes de mentorat, de stages et d'alternances, et viendra soutenir l'entreprenariat et la création d'entreprise dans les arts et la culture.

« Westfield Stratford City est fier de devenir le Partenaire Fondateur et Sponsor Officiel du nouveau projet de l'East Bank, qui sera source d'emplois et d'opportunités de formation et d'apprentissage pour les habitants. En tant qu'entreprise, Unibail-Rodamco-Westfield opère dans les villes les plus dynamiques à travers 12 pays, en Europe et aux Etats-Unis. Le projet de l'East Bank est sans aucun doute le programme de ce type le plus ambitieux dans toutes les régions où nous sommes présents. Cet investissement offrira à la population locale de nouvelles opportunités de carrière et de développement dans des industries variées. »

Christophe Cuvillier, Président du Directoire, Unibail-Rodamco-Westfield

L'engagement d'Unibail-Rodamco-Westfield dans le projet de l'East Bank illustre notre ambition de créer des lieux extraordinaires et durables qui façonnent et embellissent les villes dans lesquelles nous sommes implantés. A Londres, comme dans toutes nos régions, nous souhaitons contribuer de manière positive à leur bien-être social, environnemental et économique - pour réinventer le vivre ensemble.