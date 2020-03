Unibail-Rodamco : cession de cinq centres français

09/03/2020 | 10:47

Unibail-Rodamco-Westfield a annoncé vendredi soir la signature d'un accord exclusif en vue de former un partenariat stratégique avec Crédit Agricole Assurances et La Française sur un portefeuille de cinq centres commerciaux français d'une valeur de deux milliards d'euros.



Aux termes de l'accord, le groupe immobilier a consenti au consortium formé par la filiale d'assurance de la banque verte et le gestionnaire d'actifs une période d'exclusivité portant sur l'acquisition d'une participation de 54,2% d'une co-entreprise détenant les centres d'Aéroville, So Ouest, Alma, Toison d'Or et Confluence.



L'opération devrait être bouclée d'ici à la fin du deuxième trimestre, selon Unibail-Rodamco.



