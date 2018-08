Unibail-Rodamco : les perspectives 2018 restent inchangées

29/08/2018 | 18:12

L'ANR de continuation par action s'est établi à 227,10E au 30 juin 2018, en hausse de +7,9E (+3,6%) par rapport au 31 décembre 2017.



' Cette augmentation résulte de (i) la création de valeur de 16,74E par action, (ii) l'impact du dividende de -10,80E payé au S1-2018, et (iii) l'impact positif de la mise à juste valeur de la dette et des instruments financiers pour +1,96E ' indique le groupe.



Le Résultat Net Récurrent par action (RNRPA) est de 6,61E et le résultat net récurrent par action ajusté est de 6,58E.



La valeur brute de marché (VBM) proportionnelle du patrimoine du Groupe s'élève à 63,7 MdE au 30 juin 2018, en progression de +46,5% par rapport au 31 décembre 2017. Elle est principalement due à l'acquisition de Westfield. La VBM du portefeuille en Europe continentale a atteint 44,4 MdE, en hausse de +2,0%, ou +0,6% à périmètre constant.



' L'activité d'URW en Europe continentale est en ligne avec les prévisions de début d'année d'UR pour 2018. Aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, elle est conforme aux évaluations effectuées par UR pour l'acquisition de Westfield ' précise la direction.



' Les perspectives pour 2018 présentées le 31 janvier 2018 restent donc inchangées à ce stade. Suite à son processus annuel de plan à 5 ans, le Groupe présentera ses perspectives de croissance à moyen terme lors de la publication de ses résultats annuels 2018 '.



