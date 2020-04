Unibail-Rodamco : placement obligataire pour 1,4 milliard

03/04/2020 | 07:19

Unibail-Rodamco-Westfield annonce un placement obligataire pour 1,4 milliard d'euros en deux tranches, de 600 millions avec une maturité de cinq ans et portant un coupon fixe de 2,125%, et de 800 millions avec une maturité de dix ans et un coupon fixe de 2,625%.



'Cette offre a attiré une forte demande avec un carnet d'ordres dépassant 3,3 milliards d'euros', souligne la foncière qui utilisera les recettes nettes pour ses besoins généraux, dont le refinancement de dettes arrivant à maturité et l'extension de la maturité de la dette.



Cette semaine, Unibail-Rodamco-Westfield a levé en tout 1,9 milliard d'euros pour accroitre sa position de liquidité. Après le versement du dividende intérimaire le 26 mars, il disposera de 11 milliards d'euros de trésorerie disponible et de lignes de crédit non tirées.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.