Unibail-Rodamco : promesse de vente pour la Tour Ariane

16/10/2018 | 07:34

Unibail-Rodamco-Westfield annonce avoir signé une promesse de vente portant sur la Tour Ariane avec GIC, le fonds souverain de Singapour, pour un prix net de 464,9 millions d'euros représentant une prime par rapport aux dernières évaluations externes.



Cette tour de bureaux située à La Défense couvre plus de 64.500 m² de surface utile brute locative (SUBL). Cette transaction est soumise aux conditions suspensives d'usage et devrait être finalisée avant la fin de l'année.



Elle fait partie des trois milliards d'euros de cessions annoncées pour les prochaines années dans le cadre de sa stratégie de rotation d'actifs européens. Plus de 55% de ce programme a déjà ainsi été réalisé ou est en cours de réalisation depuis le 30 juin.



