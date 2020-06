Unibail-Rodamco : succès d'un placement obligataire

23/06/2020 | 07:52

Unibail-Rodamco-Westfield annonce le succès d'un placement d'obligations seniors pour 750 millions d'euros, avec une maturité de 12 ans et portant un coupon fixe de 2,0%, le carnet d'ordres pour cette opération ayant dépassé 1,6 milliard d'euros.



Les recettes nettes de cette émission seront utilisées pour les besoins généraux du groupe d'immobilier commercial, y compris le refinancement de dettes arrivant à maturité en 2020 et l'extension de la maturité de sa dette.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.