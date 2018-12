UNIBEL : lance un plan d'économie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les ambitions du plan de transformation et de croissance durable du Groupe Bel, engagé depuis 2015, et visant à soutenir la croissance de ses marques à l'international et son développement sur le segment du snacking sain ont été confirmées. Face à ces enjeux, et pour préserver sa compétitivité en particulier en France, Bel a annoncé le 20 septembre 2018 un projet de nouvelle organisation emportant une réduction des effectifs notamment au sein du siège social de Suresnes dans le cadre d'un plan de départ volontaire, dont la procédure légale se poursuit.En outre, Bel met en oeuvre au niveau mondial un plan de réduction de ses coûts. Au total, ce plan devrait permettre de générer au niveau du Groupe des économies de 120 millions d'euros d'ici 2020.Celles-ci seront réalisées principalement grâce à l'optimisation des dépenses de publicité et de promotion et de ses achats, grâce à des gains de productivité ainsi que, dans une moindre mesure, à la baisse des frais généraux.Au plan mondial, les coûts liés à la mise en oeuvre du plan de transformation sont estimés à ce jour à 30 millions d'euros et seront provisionnés dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2018.Le groupe réinvestira à hauteur de 40 millions d'euros les économies ainsi réalisées pour soutenir l'accélération de sa croissance.Bel est confiant dans sa capacité à renforcer sa dynamique d'innovation et libérer les ressources nécessaires à la réalisation de son ambition de croissance durable.