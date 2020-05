UNIBEL : politique de rémunération des mandataires sociaux 0 25/05/2020 | 09:28 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Assemblée Générale Mixte - 14 mai 2020 Politique de rémunération des mandataires sociaux Nous vous présentons ci-après, conformément aux dispositions des articles L. 225-37-2 et L. 225-100 du Code de commerce : la politique de rémunération des mandataires sociaux ;

les informations visées au I de l'article L. 225-37-3 du Code de commerce concernant les mandataires sociaux de la Société ;

225-37-3 du Code de commerce concernant les mandataires sociaux de la Société ; et les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice ou attribués au titre de l'exercice

écoulé au Président du Directoire, aux membres du Directoire et au Président du Conseil de surveillance, en application des principes et critères qui ont été approuvés par l'Assemblée générale du 22 mai 2019 dans ses onzième, douzième et treizième résolutions à caractère ordinaire ;

écoulé au Président du Directoire, aux membres du Directoire et au Président du Conseil de surveillance, en application des principes et critères qui ont été approuvés par l'Assemblée générale du 22 mai 2019 dans ses onzième, douzième et treizième résolutions à caractère ordinaire ; les résultats des votes de l'Assemblée Générale Mixte du 14 mai 2020 relatifs aux éléments susmentionnés. Le Directoire est composé de Bruno Schoch, Président du Directoire, d'Antoine Fiévet et Florian Sauvin, membres du Directoire. Antoine Fiévet est également Président-directeur général de Bel ; Bruno Schoch est le représentant permanent d'Unibel au Conseil d'administration de Bel ; Florian Sauvin est administrateur de Bel et membre de son Comité exécutif. Aucun d'eux ne perçoit actuellement de rémunération de Bel au titre de ces fonctions, qui sont exercées dans le cadre du rôle de holding animateur du Groupe qu'Unibel assure. Ces prestations d'animation font l'objet d'une convention de prestations de services approuvée au titre des conventions réglementées. La durée des mandats des membres du Directoire et du Conseil de surveillance figure dans le Rapport sur le gouvernement d'entreprise présenté au chapitre 4 du document d'enregistrement universel 2019. POLITIQUE DE REMUNERATION DES MANDATAIRES SOCIAUX La politique de rémunération présentée ci-après est arrêtée par le Conseil de surveillance, après consultation et sur recommandation du Comité de nomination et de rémunération (ci-après le Comité). Le Comité, pour émettre ses recommandations, s'appuie sur un examen régulier des pratiques de place adoptées par des sociétés comparables. Il veille à inscrire sa politique de rémunération dans le respect de l'intérêt social et de la stratégie de la Société assise sur un modèle d'entreprise responsable, en y intégrant des critères extra-financiers. Unibel Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 742 679 € 2 Allée de Longchamp, 92150 Suresnes 552 002 578 RCS Nanterre www.unibel.fr Il prend en compte les conditions de rémunération et d'emploi des salariés de la Société au travers des éléments relatifs au ratio d'équité tel que figurant au paragraphe 4.2.2 ci-après. Le Comité émet ainsi des recommandations sur l'ensemble des éléments composant la rémunération de membres du Directoire et du Conseil de surveillance, en ce compris les dispositifs de retraite, les éléments variables de la rémunération et les éléments de rémunération liés au capital le cas échéant. Les éléments variables de la rémunération sont assis sur des objectifs de performance dont les critères, méthodes d'évaluation et taux d'atteinte sont proposés par le Comité. Le Comité procède en outre à une revue annuelle des conflits d'intérêts potentiels et émet des recommandations au Conseil lorsqu'une telle situation se présente ou est susceptible de se présenter. En cas d'évolution de la gouvernance, la politique de rémunération telle que présentée s'appliquerait aux nouveaux mandataires sociaux. Politique de rémunération du Président du Directoire et de ses membres Les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Directoire et à ses membres, à raison de leur mandat sont les suivants : Bruno Schoch - Président du Directoire La politique de rémunération est la suivante : une rémunération fixe mensuelle sur 13 mois ;

une rémunération pluriannuelle en numéraire attribuée au titre d'un exercice, soumise à des conditions de performance sur trois ans selon des critères économiques quantifiables et un critère de responsabilité environnementale conformément aux objectifs de la politique de rémunération mentionnée au paragraphe 4.2 du présent document d'enregistrement universel. Cette rémunération variable pluriannuelle est fixée à 50 % de la rémunération fixe annuelle. Elle est calculée en fonction de conditions de performance prédéterminées basées sur les éléments suivants :

le FCF (free cash flow), le taux d'innovation, l'empreinte carbone du Groupe, les rendements des placements propres d'Unibel.

La rémunération variable pluriannuelle ne peut excéder 100 % de la rémunération fixe ; un véhicule de fonction ;

une assurance chômage dirigeant. Antoine Fiévet - membre du Directoire La politique de rémunération est la suivante : une rémunération fixe mensuelle sur 13 mois et une rémunération de gouvernance liée à l'animation des instances de gouvernance de Bel ;

une rémunération variable annuelle cible fixée à 85 % de la rémunération fixe annuelle et de la rémunération de gouvernance. Le taux d'atteinte est susceptible de varier de 0 à 150 % en fonction de la performance effectivement constatée. La rémunération variable annuelle est calculée en fonction de conditions de performance prédéterminées basées sur les éléments suivants :

- la croissance organique du chiffre d'affaires, Unibel Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 742 679 € 2 Allée de Longchamp, 92150 Suresnes 552 002 578 RCS Nanterre www.unibel.fr la productivité sur les coûts des produits vendus,

le flux de trésorerie disponible,

la sécurité au travail,

des réalisations stratégiquesk La rémunération variable annuelle cible ne peut excéder 127,5 % de la rémunération fixe et de la rémunération de gouvernance ; une rémunération pluriannuelle en numéraire attribuée au titre d'un exercice, soumise à des conditions de performance sur trois ans selon des critères économiques quantifiables et un critère de responsabilité environnementale conformément aux objectifs de la politique de rémunération mentionnée au I du présent rapport. Cette rémunération variable pluriannuelle est fixée à 100 % de la rémunération fixe annuelle et de la rémunération de gouvernance. Elle est calculée en fonction de conditions de performance prédéterminées basées sur les éléments suivants :

le FCF (free cash flow), le taux d'innovation, l'empreinte carbone du Groupe.

La rémunération variable pluriannuelle ne peut excéder 100 % de la rémunération fixe et de la rémunération de gouvernance ; un véhicule de fonction. Florian Sauvin - membre du Directoire La politique de rémunération est la suivante : une rémunération fixe mensuelle sur 13 mois et une rémunération de gouvernance liée à l'animation des instances de gouvernance de Bel ;

une rémunération variable annuelle cible fixée à 35 % de la rémunération fixe annuelle et de la rémunération de gouvernance. Le taux d'atteinte est susceptible de varier de 0 à 150 % en fonction de la performance effectivement constatée. La rémunération variable annuelle est calculée en fonction de conditions de performance prédéterminées basées sur les éléments suivants :

la croissance organique du chiffre d'affaires, la productivité sur les coûts des produits vendus, le flux de trésorerie disponible, la sécurité au travail, des réalisations stratégiques.

La rémunération variable annuelle cible ne peut excéder 52,5 % de la rémunération fixe et de la rémunération de gouvernance ; une rémunération pluriannuelle en numéraire attribuée au titre d'un exercice, soumise à des conditions de performance sur trois ans selon des critères économiques quantifiables et un critère de responsabilité environnementale conformément aux objectifs de la politique de rémunération mentionnée au I du présent rapport. Cette rémunération variable pluriannuelle est fixée à 100 000 euros. Au maximum, la rémunération variable pluriannuelle peut s'élever

à 140 000 euros. Elle est calculée en fonction de conditions de performance prédéterminées basées sur les éléments suivants :

- le FCF (free cash flow),

- le taux d'innovation,

- l'empreinte carbone du Groupe ;

à 140 000 euros. Elle est calculée en fonction de conditions de performance prédéterminées basées sur les éléments suivants : (free cash flow), le taux d'innovation, l'empreinte carbone du Groupe ; un véhicule de fonction. Unibel Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 742 679 € 2 Allée de Longchamp, 92150 Suresnes 552 002 578 RCS Nanterre www.unibel.fr Conditions générales Ces conditions de rémunérations sont régulièrement comparées par le Conseil de surveillance d'Unibel aux conditions prévalant sur le marché avec l'aide de consultants spécialisés et, revues si nécessaire. Les objectifs de performance chiffrés ne sont pas publiés pour raison de confidentialité. Les taux d'atteinte des objectifs de performance attachés aux rémunérations variables annuelle et pluriannuelle sont arrêtés annuellement par le Comité Les membres du Directoire ne se voient pas attribuer d'actions gratuites, ni de stock-options. Le Conseil peut décider d'octroyer une rémunération exceptionnelle à chaque membre du Directoire au regard de circonstances très particulières. Cette rémunération exceptionnelle ne pourrait excéder 50 % de la rémunération fixe annuelle du ou des mandataires concernés. Par ailleurs, et en cas de circonstances exceptionnelles, le Conseil de surveillance pourra déroger à l'application de la politique de rémunération si cette dérogation est temporaire, conforme à l'intérêt social et nécessaire pour garantir la pérennité ou la viabilité de la Société. Le Conseil statuera alors sur recommandations du Comité des rémunérations et vérifiera si cette dérogation est conforme à l'intérêt social et nécessaire pour garantir la pérennité ou la viabilité de la Société. Ces justifications seront portées à la connaissance des actionnaires dans le prochain Rapport sur le gouvernement d'entreprise. Il est précisé que les membres du Directoire n'assistent pas aux délibérations du Conseil sur ces questions. En cas d'évolution de la composition du Directoire, le Conseil de surveillance appliquerait aux nouveaux membres la même politique de rémunération, sauf à soumettre à nouveau une politique de rémunération à l'Assemblée générale. Pour chaque membre du Directoire, le versement de ses éléments de rémunération variable et, le cas échéant, exceptionnelle attribués au titre de l'exercice écoulé est conditionné à l'approbation par l'Assemblée générale ordinaire des éléments de rémunération versés ou attribués à ce dernier au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre dudit exercice (vote ex post). Enfin, il est précisé qu'avant sa nomination en qualité de membre du Directoire, Bruno Schoch bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Directeur financier salarié d'Unibel. Lors de sa nomination, aucune disposition spécifique n'a été arrêtée et ce contrat de travail est de droit suspendu pendant la durée de son mandat social. Au cas où son mandat social prendrait fin, le contrat de travail serait réactivé et Bruno Schoch aurait droit à tous les avantages prévus par la loi, la réglementation, la convention collective et les accords d'entreprise ; ce contrat de travail inclue une clause de non-concurrence, qu'Unibel pourrait, ou non, mettre en œuvre au départ de l'intéressé et comporte un préavis de 6 mois. Unibel Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 742 679 € 2 Allée de Longchamp, 92150 Suresnes 552 002 578 RCS Nanterre www.unibel.fr Lors de l'Assemblée Générale du 14 mai 2020, les actionnaires de la Société ont approuvé la politique de rémunération présentée ci-avant par les huitième et neuvième résolutions leur étant présentées à hauteur de 90,53 % des voix exprimées. Politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance L'Assemblée générale du 12 mai 2011 a fixé la rémunération des membres du Conseil de surveillance à la somme annuelle de 400 000 euros. Ce montant n'a pas été modifié depuis. Le Comité émet des recommandations sur la fixation et la répartition de la rémunération allouée aux membres du Conseil de surveillance. Cette rémunération comprend une composante forfaitaire par membre du Conseil de surveillance et une composante variable liée à une condition de présence. Une rémunération additionnelle est attribuée à des membres du Conseil de surveillance pour rémunérer la participation au Comité d'audit, au Comité Unibel ou au Comité des nominations et des rémunérations. Le Conseil de surveillance peut enfin allouer à ses membres des rémunérations exceptionnelles pour les missions spécifiques. Le Président du Conseil de surveillance bénéficie d'une rémunération fixe spécifique, arrêtée par le Conseil de surveillance à raison notamment de son expertise, sur recommandation du Comité. Lors de l'Assemblée Générale du 14 mai 2020, les actionnaires de la Société ont approuvé la politique de rémunération présentée ci-avant par la dixième résolution leur étant présentée à hauteur de 90,53 % des voix exprimées. Unibel Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 742 679 € 2 Allée de Longchamp, 92150 Suresnes 552 002 578 RCS Nanterre www.unibel.fr INFORMATIONS VISEES AU I DE L'ARTICLE L. 225-37-3 DU CODE DE COMMERCE POUR CHAQUE MANDATAIRE SOCIAL DE LA SOCIETE Il est précisé que la rémunération totale de chaque mandataire social respecte la politique de rémunération approuvée par l'Assemblée générale du 22 mai 2019 dans ses onzième, douzième et treizième résolutions. Pour le Président du Directoire : Bruno Schoch 2019 (En euros) Attribué Versé Rémunération fixe annuelle attribuée au titre de l'exercice et versée au cours de l'exercice (a) 520 000 520 000 Rémunération variable annuelle cible attribuée au titre de l'exercice Rémunération variable annuelle attribuée au titre de l'exercice antérieur et versée au cours de l'exercice après application des conditions de performance (b) 60 058 Rémunération variable pluriannuelle cible attribuée au cours de l'exercice (c) 260 000 Rémunérations variables pluriannuelles attribuées au titre des exercices antérieurs et versée au cours de l'exercice après application des conditions de performance Autre rémunération (d) 275 000 Avantages en nature au titre de l'exercice (e) 15 368 15 368 TOTAL 795 368 870 426 Par décision du Conseil de surveillance le salaire mensuel fixe payé sur 13 mois sera augmenté à 529 360 euros à partir du 1 er avril 2020. En 2019, reliquat de rémunération variable pour les premiers mois de 2018. Monsieur Bruno

Schoch n'est plus éligible à une rémunération variable annuelle - pour plus de détails, voir tableau II (1) ci-dessous Il s'agit du montant attribué au titre de la rémunération variable pluriannuelle attribuée. En 2019, le calcul de cette rémunération variable est basé sur l'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) et le ROCE (Return On Capital Employed) , le taux de croissance organique, le taux d'innovation dans le chiffre d'affaires, les rendements des placements propres d'Unibel et sur des critères qualitatifs, comme l'efficacité du fonctionnement de la holding. La période d'acquisition couvre les années 2019, 2020 et 2021. Le taux d'atteinte de ce plan sera constaté en 2022. Cette rémunération variable pluriannuelle cible est fixée à 260 000 euros. Ce montant pourrait s'élever au maximum à 520 000 euros. Pour plus de détails, voir tableau II (2) ci-dessous. Unibel Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 742 679 € 2 Allée de Longchamp, 92150 Suresnes 552 002 578 RCS Nanterre www.unibel.fr Rémunération exceptionnelle accordée par le Conseil de surveillance à l'occasion du changement de fonction et de l'évolution du système de rémunération. Détails des avantages en nature : voiture de fonction, assurance chômage dirigeant. (1) REMUNERATION VARIABLE ANNUELLE - ATTRIBUTIONS DE L'EXERCICE ET HISTORIQUE DES ATTRIBUTIONS Année d'attribution 2018 Montant cible à l'attribution Suite à la nomination de Bruno Shoch en tant que Président du Directoire le 27 juillet 2018, l'éligibilité à une rémunération variable annuelle a été interrompue en cours d'année. Le solde a été versé en 2019. Montant maximum à l'attribution Année de versement 2019 Montant versé 60 058 € (2) REMUNERATION PLURIANNUELLE ET REMUNERATION LONG TERME - ATTRIBUTIONS DE L'EXERCICE ET HISTORIQUE DES ATTRIBUTIONS Année d'attribution 2019 Années d'acquisition 2019-2021 Montant cible à l'attribution 260 000 € Montant maximum à l'attribution 520 000 € Année de versement 2022 Montant versé ou à verser (a) Pour les membres du Directoire : Antoine Fiévet 2019 (En euros) Attribué Versé Rémunération fixe annuelle attribuée au titre de l'exercice et versée au cours de l'exercice (a) 624 988 622 855 Rémunération de Gouvernance attribuée et versée au cours et au titre de l'exercice (b) 108 900 53 100 Unibel Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 742 679 € 2 Allée de Longchamp, 92150 Suresnes 552 002 578 RCS Nanterre www.unibel.fr Rémunération variable annuelle cible attribuée au titre de l'exercice (c) 623 805 Rémunération variable annuelle attribuée au titre de l'exercice précédent et versée au cours de l'exercice (d) 346 028 Rémunération variable pluriannuelle cible attribuée au titre de l'exercice (e) 623 805 Rémunération variable pluriannuelle versée au cours de l'exercice 234 342 Avantages en nature au titre de l'exercice (f) 4 697 4 697 TOTAL 1 986 195 1 261 022 À compter du 1 er avril 2019, payable sur treize mois. Les mois de janvier, février et mars 2019 ayant été payés sur la base des valeurs arrêtées en 2018, les montants effectivement payés entre le 1 er janvier et le 31 décembre sont légèrement inférieurs.

Par décision du Conseil de surveillance le salaire mensuel fixe payé sur 13 mois sera augmenté à 638 196 euros à partir du 1 er avril 2020. Au titre de l'animation des instances de gouvernance de Bel. La rémunération de gouvernance du 2 d semestre 2019 (55 800 €) a été payée en janvier 2020. Au montant cible pour une rémunération variable annuelle représentant 85 % de la rémunération fixe annuelle et de la rémunération de gouvernance correspondait un montant de 623 805 euros. Ce taux pouvait s'élever à 127,5 % en cas de dépassement des objectifs.

Les critères de performances étaient basés sur le chiffre d'affaires, le résultat opérationnel, le free cash flow, la mise en œuvre du projet stratégique et la sécurité au travail. Après constatation par le Conseil de surveillance d'Unibel de l'atteinte des performances en 2019 à hauteur de 103 %, le montant à payer sera de 642 519 €. Pour plus de détails, voir tableau II (3) ci-dessus. Après constatation par le Conseil de surveillance de l'atteinte des performances en 2018 à hauteur de 56,6 %, le montant à payer a été de 346 028 €. Les critères de performances étaient basés sur le chiffre d'affaires, le résultat opérationnel, le free cash flow, et la sécurité au travail. Ces éléments seront versés après l'assemblée, sous condition de son vote favorable. Pour plus de détails, voir tableau II (3) ci-dessous. Il s'agit du montant attribué au titre de la rémunération variable pluriannuelle attribuée en

2019. Le calcul de cette rémunération variable est basé sur l'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) et le ROCE (Return On Capital Employed) , la part de l'innovation dans le chiffre d'affaires et la croissance organique du chiffre d'affaires. La période d'acquisition couvre les années 2019, 2020 et 2021. Le taux d'atteinte de ce plan sera constaté en 2022. Cette rémunération variable pluriannuelle cible est fixée à 85 % de la rémunération fixe annuelle et de la rémunération de gouvernance. Ce taux pouvait s'élever à 100 % en cas de dépassement des objectifs.

La rémunération variable pluriannuelle attribuée en 2018 dont la période d'acquisition couvrait les années 2018 et 2019, après constatation par le Conseil de surveillance de l'atteinte des performances à hauteur de 75 %, donnera lieu à un montant à payer en 2020 de 464 742 euros. Ce montant sera versé après l'assemblée, sous condition de son vote favorable. Pour plus de détails, voir tableau II (4) ci-dessous. Véhicule de fonction. Unibel Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 742 679 € 2 Allée de Longchamp, 92150 Suresnes 552 002 578 RCS Nanterre www.unibel.fr (3) REMUNERATION VARIABLE ANNUELLE - ATTRIBUTIONS DE L'EXERCICE ET HISTORIQUE DES ATTRIBUTIONS Année d'attribution 2019 Montant cible à l'attribution 623 805 € Montant maximum à l'attribution 888 922 € Année de versement 2020 Montant versé ou à verser 642 519 € (4) REMUNERATION PLURIANNUELLE ET REMUNERATION LONG TERME - ATTRIBUTIONS DE L'EXERCICE ET HISTORIQUE DES ATTRIBUTIONS Année d'attribution 2019 Années d'acquisition 2019-2021 Montant cible à l'attribution 623 805 € Année de versement 2022 Montant versé ou à verser - Florian Sauvin 2019 (En euros) Attribué Versé Rémunération fixe annuelle attribuée au titre de l'exercice et versée au cours de l'exercice (a) 150 020 150 020 Rémunération de Gouvernance attribuée et versée au cours et au titre de l'année (b) 20 000 11 000 Rémunération variable annuelle cible attribuée au titre de l'exercice (c) 46 756 Rémunération variable annuelle attribuée au titre de l'exercice antérieur et versée au cours de l'exercice après application des conditions de performance 28 748 Unibel Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 742 679 € 2 Allée de Longchamp, 92150 Suresnes 552 002 578 RCS Nanterre www.unibel.fr Rémunération variable pluriannuelle cible attribuée au cours de l'exercice (d) 100 114 Avantages en nature au titre de l'exercice (e) 5 502 4 128 TOTAL 322 392 193 896 Par décision du Conseil de surveillance le salaire mensuel fixe payé sur 13 mois sera augmenté à 153 114 euros à partir du 1 er avril 2020. Au titre de l'animation des instances de gouvernance de Bel en 2019. La rémunération de gouvernance du 2 d semestre (9 000 €) a été versée en janvier 2020. Au montant cible pour une rémunération variable annuelle représentant 27,5 % (20 % pour 6 mois et 35 % pour 6 mois) de la rémunération fixe annuelle et de la rémunération de gouvernance correspondait un montant de 46 756 euros. Ce taux pouvait s'élever à 41,25 % en cas de dépassement des objectifs. Après constatation par le Conseil de surveillance de l'atteinte des performances en 2019 à hauteur de 98 %, le montant à payer sera de 45 820 €. Les critères de performances étaient basés sur le chiffre d'affaires, le résultat opérationnel, le free cash-flow, la mise en œuvre du projet stratégique et la sécurité au travail. Pour plus de détails, voir tableau II (5) ci-dessous. Il s'agit du montant attribué au titre de la rémunération variable pluriannuelle. Concernant le montant attribué en 2019, le calcul de cette rémunération variable est basé sur l'EBITDA

(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) et le ROCE (Return On Capital Employed) , le taux de croissance organique et la part de l'innovation dans le chiffre d'affaires. La période d'acquisition couvre les années 2019, 2020 et 2021. Le taux d'atteinte de ce plan sera constaté en 2022. Cette rémunération variable pluriannuelle cible est fixée à 100 000 euros. Au maximum, la rémunération variable pluriannuelle peut s'élever à

140 000 euros. Pour plus de détails, voir tableau II (6) ci-dessous. Voiture de fonction. (5) REMUNERATION VARIABLE ANNUELLE - ATTRIBUTIONS DE L'EXERCICE ET HISTORIQUE DES ATTRIBUTIONS Année d'attribution 2019 Montant cible à l'attribution 46 756 € Montant maximum à l'attribution 70 133 € Année de versement 2020 Montant versé ou à verser 45 820 € (6) REMUNERATION PLURIANNUELLE ET REMUNERATION LONG TERME - ATTRIBUTIONS DE L'EXERCICE ET HISTORIQUE DES ATTRIBUTIONS Année d'attribution 2019 Années d'acquisition 2019-2021 Montant cible à l'attribution 100 114 € Unibel Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 742 679 € 2 Allée de Longchamp, 92150 Suresnes 552 002 578 RCS Nanterre www.unibel.fr Montant maximum à l'attribution 140 160 € Année de versement 2022 Montant versé ou à verser (a) Le tableau ci-après fait état des engagements de toute nature correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages susceptibles d'être dus aux dirigeants mandataires sociaux. Indemnités ou avantages susceptibles Indemnités d'être dus à raison de la relatives Régime de cessation ou du à une clause de Dirigeants Contrat de retraite changement de non- travail supplémentaire fonctions concurrence mandataires sociaux Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Bruno Schoch, X X Président du voir voir Directoire infra X X infra Antoine Fiévet, Membre du Directoire X X X X Florian Sauvin Membre du Directoire X X X X Avant sa nomination en qualité de membre du Directoire, Bruno Schoch était Directeur financier salarié d'Unibel. Lors de sa nomination, aucune disposition spécifique n'a été arrêtée et ce contrat de travail est de droit suspendu pendant la durée de son mandat social. Au cas où son mandat social prendrait fin, le contrat de travail serait réactivé et Bruno Schoch aurait droit à tous les avantages prévus par la loi, la réglementation, la convention collective et les accords d'entreprise ; ces contrats de travail incluent une clause de non-concurrence, qu'Unibel pourrait, ou non, mettre en œuvre au départ de l'intéressé. Ratio d'équité Le ratio d'équité a été calculé sur la base des rémunérations versées sur le périmètre des sociétés Bel, Fromageries Bel Production France (« FBPF »), Boursin et Unibel. Unibel Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 742 679 € 2 Allée de Longchamp, 92150 Suresnes 552 002 578 RCS Nanterre www.unibel.fr BRUNO SCHOCH 2019 2018 2017 2016 2015 Ratio avec rémunération moyenne 18,56 25,95 11,31 18,59 17,44 Ratio avec rémunération médiane 25,09 34,93 15,47 25,04 23,28 ANTOINE FIEVET 2019 2018 2017 2016 2015 Ratio avec rémunération moyenne 26,88 31,81 32,38 35,60 25,97 Ratio avec rémunération médiane 36,35 42,80 44,29 47,96 34,66 FLORIAN SAUVIN 2019 2018 2017 2016 2015 Ratio avec rémunération moyenne 4,13 4,14 2,97 3,48 2,36 Ratio avec rémunération médiane 5,59 5,57 4,06 4,68 3,16 Est présentée ci-après l'évolution annuelle de la rémunération moyenne et de la rémunération médiane des salariés de Bel, de la Société de la Fromagerie Boursin, de FBPF et d'Unibel au cours des cinq derniers exercices : Bel + FBPF + Boursin + Unibel 2015 2016 2017 2018 2019 Rémunération versée moyenne 45 258 45 863 46 795 47 135 46 910 Évolution N/N-1 + 1 % + 2 % + 1 % 0 % Rémunération versée médiane 33 911 34 044 34 207 35 025 34 693 Évolution N/N-1 0 % 0 % + 2 % - 1 % Unibel Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 742 679 € 2 Allée de Longchamp, 92150 Suresnes 552 002 578 RCS Nanterre www.unibel.fr Est présentée ci-après l'évolution des performances de la Société au cours des cinq derniers exercices : Unibel (en millions d'euros) 2015 2016 2017 2018 2019 Chiffre d'affaires 2 949 2 936 3 346 3 311 3 403 Évolution N/N-1 - 0,4 % + 14 % - 1 % + 2,8 % Résultat opérationnel courant 293 327 225 202 237 Évolution N/N-1 + 11,6 % - 31,2 % - 10,2 % + 17,3 % Résultat net de l'ensemble consolidé 185 213 178 97 118 Évolution N/N-1 + 15,1 % - 16,4 % - 45,5 % + 21,6 % Pour les membres du Conseil de surveillance Montants attribués Montants versés au titre de au cours de Mandataires sociaux non dirigeants l'exercice 2019 l'exercice 2019 Luc Luyten, Président depuis le 11 mai 2017 Rémunérations 87 000 € 87 000 € Autres rémunérations (Comité RH de Bel) 18 900 € 18 900 € Valentine Fiévet Rémunérations 36 000 € 36 000 € Laurent Fiévet Rémunérations 36 000 € 36 000 € Autres rémunérations (direction du Lab'Bel) 42 584 € 42 584 € Joëlle Pacteau, membre du Conseil depuis le 11 mai 2017 Rémunérations 56 100 € 56 100 € Marion Sauvin Unibel Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 742 679 € 2 Allée de Longchamp, 92150 Suresnes 552 002 578 RCS Nanterre www.unibel.fr Rémunérations 36 000 € 36 000 € Thomas Sauvin, membre du Conseil depuis mai 2015 Rémunérations 34 500 € 34 500 € Pascal Viénot Rémunérations 56 000 € 56 000 € Hervé Renard, censeur depuis mai 2015 Rémunérations 36 000 € 36 000 € Gérard Boivin, Président jusqu'en mai 2017 Rémunérations - € - € Lors de l'Assemblée Générale du 14 mai 2020, les actionnaires de la Société ont approuvé la politique de rémunération présentée ci-avant par la onzième résolution leur étant présentée à hauteur de 90,53 % des voix exprimées. ÉLEMENTS FIXES, VARIABLES ET EXCEPTIONNELS COMPOSANT LA REMUNERATION TOTALE ET LES AVANTAGES DE TOUTE NATURE VERSES AU COURS DE L'EXERCICE OU ATTRIBUES AU TITRE DE L'EXERCICE ECOULE AU PRESIDENT, AUX MEMBRES DU DIRECTOIRE ET AU PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE En application des principes et critères de rémunération approuvés par l'Assemblée générale mixte du 22 mai 2019 dans ses onzième et douzième résolutions à caractère ordinaire, les éléments composant les rémunérations et avantages de toute nature versés au cours de 2019 ou attribués au titre de 2019 au Président et aux membres du Directoire sont les suivants : BRUNO SCHOCH 2019 (en euros) Attribué Versé Rémunération fixe annuelle attribuée et versée au cours et au titre de 2019 (a) 520 000 520 000 Rémunération variable annuelle attribuée au titre de 2018 et versée en 2019 (b) 60 058 Rémunération variable pluriannuelle cible attribuée en 2019 (c) 260 000 Unibel Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 742 679 € 2 Allée de Longchamp, 92150 Suresnes 552 002 578 RCS Nanterre www.unibel.fr Autre rémunération (d) 275 000 Avantages en nature au titre de 2019 (valorisation comptable) (e) 15 368 15 368 TOTAL 795 368 870 426 (a)Par décision du Conseil de surveillance le salaire mensuel fixe payé sur 13 mois sera augmenté à 529 360 euros à partir du 1eravril 2020. (b)Reliquat de rémunération variable pour les premiers mois de 2018. Monsieur Bruno Schoch n'est plus éligible à une rémunération variable annuelle - pour plus de détails, voir tableau II (1) ci-dessus. Il s'agit du montant attribué au titre de la rémunération variable pluriannuelle attribuée en 2019. Le calcul de cette rémunération variable est basé sur l'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) et le ROCE (Return On Capital Employed), le taux de croissance organique, le taux d'innovation dans le chiffre d'affaires, les rendements des placements propres d'Unibel et sur des critères qualitatifs, comme l'efficacité du fonctionnement de la holding. La période d'acquisition couvre les années 2019, 2020 et 2021. Le taux d'atteinte de ce plan sera constaté en 2022. Cette rémunération variable pluriannuelle cible est fixée à 260 000 euros. Ce montant pourrait s'élever au maximum à 520 000 euros. Pour plus de détails, voir tableau II (2) ci-dessus. (d)Rémunération exceptionnelle accordée par le Conseil de surveillance à l'occasion du changement de fonction et de l'évolution du système de rémunération. (e)Détails des avantages en nature : voiture de fonction, assurance chômage dirigeant. Unibel Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 742 679 € 2 Allée de Longchamp, 92150 Suresnes 552 002 578 RCS Nanterre www.unibel.fr ANTOINE FIÉVET 2019 (en euros) Attribué Versé Rémunération fixe annuelle attribuée au titre de l'exercice et versée au cours de l'exercice (a) 624 988 622 855 Rémunération de Gouvernance attribuée et versée au cours et au titre de 2019 (b) 108 900 53 100 Rémunération variable annuelle cible attribuée au titre de 2019 (c) 623 805 Rémunération variable annuelle attribuée au titre de 2018 et versée en 2019 (d) 346 028 Rémunération variable pluriannuelle cible attribuée en 2019 (e) 623 805 Rémunération variable pluriannuelle versée en 2019 (f) 234 342 Avantages en nature au titre de 2019 (f) 4 697 4 697 TOTAL 1 986 195 1 261 022 (a)À compter du 1eravril 2019, payable sur treize mois. Les mois de janvier, février et mars 2019 ayant été payés sur la base des valeurs arrêtées en 2018, les montants effectivement payés entre le 1erjanvier et le 31 décembre sont légèrement inférieurs. Par décision du Conseil de surveillance le salaire mensuel fixe payé sur 13 mois sera augmenté à 638 196 euros à partir du 1eravril 2020. (b)Au titre de l'animation des instances de gouvernance de Bel. La rémunération de gouvernance du 2dsemestre 2019 (55 800 €) a été payée en janvier 2020. Au montant cible pour une rémunération variable annuelle représentant 85 % de la rémunération fixe annuelle et de la rémunération de gouvernance correspondait un montant de 623 805 euros. Ce taux pouvait s'élever à 127,5 % en cas de dépassement des objectifs. Les critères de performances étaient basés sur le chiffre d'affaires, le résultat opérationnel, le free cash flow, la mise en œuvre du projet stratégique et la sécurité au travail. Après constatation par le Conseil de surveillance d'Unibel de l'atteinte des performances en 2019 à hauteur de 103 %, le montant payer sera de 642 519 €. Pour plus de détails, voir tableau II (3) ci-dessus. (d)Après constatation par le Conseil de surveillance de l'atteinte des performances en 2018 à hauteur de 56,6 %, le montant à payer a été de 346 028 €. Les critères de performances étaient basés sur le chiffre d'affaires, le résultat opérationnel, le free cash flow,et la sécurité au travail. Ces éléments seront versés après l'assemblée, sous condition de son vote favorable. Pour plus de détails, voir tableau II (3) ci-dessus. Il s'agit du montant attribué au titre de la rémunération variable pluriannuelle attribuée en 2019. Le calcul de cette rémunération variable est basé sur l'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) et le ROCE (Return On Capital Employed), la part de l'innovation dans le chiffre d'affaires et la croissance organique du chiffre d'affaires. La période d'acquisition couvre les années 2019, 2020 et 2021. Le taux d'atteinte de ce plan sera constaté en 2022. Cette rémunération variable pluriannuelle cible est fixée à 85 % de la rémunération fixe annuelle et de la rémunération de gouvernance. Ce taux pouvait s'élever à 100 % en cas de dépassement des objectifs. Unibel Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 742 679 € 2 Allée de Longchamp, 92150 Suresnes 552 002 578 RCS Nanterre www.unibel.fr Ne figure pas ici la rémunération variable pluriannuelle attribuée en 2018 dont la période d'acquisition couvrait les années 2018 et 2019. Après constatation par le Conseil de surveillance de l'atteinte des performances à hauteur de 75 %, le montant à payer en 2020 au titre de cette rémunération variable pluriannuelle sera de 464 742 euros. Ce montant sera versé après l'assemblée, sous condition de son vote favorable. Pour plus de détails, voir tableau II (4) ci-dessus. (f) Véhicule de fonction. FLORIAN SAUVIN 2019 (en euros) Attribué Versé Rémunération fixe annuelle attribuée au titre de l'exercice et versée au cours de l'exercice (a) 150 020 150 020 Rémunération de Gouvernance attribuée et versée au cours et au titre de 2019 (b) 20 000 11 000 Rémunération variable annuelle cible attribuée au titre de 2019 (c) 46 756 Rémunération variable annuelle attribuée au titre de 2018 et versée en 2019 28 748 Rémunération variable pluriannuelle cible attribuée en 2019 (d) 100 114 Avantages en nature au titre de 2019 (valorisation comptable) (e) 5 502 4 128 TOTAL 322 392 193 896 (a)Par décision du Conseil de surveillance le salaire mensuel fixe payé sur 13 mois sera augmenté à 153 114 euros à partir du 1eravril 2020. (b)Au titre de l'animation des instances de gouvernance de Bel en 2019. La rémunération de gouvernance du 2dsemestre (9 000 €) a été versée en janvier 2020 Au montant cible pour une rémunération variable annuelle représentant 27,5 % (20 % pour 6 mois et 35 % pour 6 mois) de la rémunération fixe annuelle et de la rémunération de gouvernance correspondait un montant de

46 756 euros. Ce taux pouvait s'élever à 41,25 % en cas de dépassement des objectifs. Après constatation par le Conseil de surveillance de l'atteinte des performances en 2019 à hauteur de 98 %, le montant à payer sera de

45 820 €. Les critères de performances étaient basés sur le chiffre d'affaires, le résultat opérationnel, le free cash flow, la mise en œuvre du projet stratégique et la sécurité au travail. Pour plus de détails, voir tableau II (5) ci- dessus. Il s'agit du montant attribué au titre de la rémunération variable pluriannuelle. Concernant le montant attribué en

2019, le calcul de cette rémunération variable est basé sur l'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) et le ROCE (Return On Capital Employed), le taux de croissance organique et la part de l'innovation dans le chiffre d'affaires. La période d'acquisition couvre les années 2019, 2020 et 2021. Le taux d'atteinte de ce plan sera constaté en 2022. Cette rémunération variable pluriannuelle cible est fixée à

100 000 euros. Au maximum, la rémunération variable pluriannuelle peut s'élever à 140 000 euros. Pour plus de détails, voir tableau II (6) ci-dessus. (e)Voiture de fonction. Unibel Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 742 679 € 2 Allée de Longchamp, 92150 Suresnes 552 002 578 RCS Nanterre www.unibel.fr En application des principes et critères de rémunération approuvés par l'Assemblée générale mixte du 22 mai 2019 dans sa treizième résolution à caractère ordinaire, les éléments composant les rémunérations et avantages de toute nature versés au cours de 2019 ou attribués au titre de 2019 au Président du Conseil de surveillance sont les suivants : Montants Montants attribués au versés au cours titre de de l'exercice Mandataires sociaux non dirigeants l'exercice 2019 2019 Luc Luyten, Président depuis le 11 mai 2017 Rémunérations 87 000 € 87 000 € Autres rémunérations (Comité RH de Bel) 18 900 € 18 900 € Lors de l'Assemblée Générale du 14 mai 2020, les actionnaires de la Société ont approuvé la politique de rémunération présentée ci-avant par les douzième, treizième, quatorzième et quinzième résolutions leur étant présentées à hauteur de 90,53 % des voix exprimées. Unibel Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 742 679 € 2 Allée de Longchamp, 92150 Suresnes 552 002 578 RCS Nanterre www.unibel.fr La Sté Unibel SA a publié ce contenu, le 20 mai 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le25 mai 2020 07:27:09 UTC. Document originalhttps://unibel.fr/wp-content/uploads/2020/05/UNIBEL-Politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration-des-mandataires-sociaux.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/A1CCFF1038ECEF47346730AD75DE0FDBB4D18223 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur UNIBEL 09:28 UNIBEL : politique de rémunération des mandataires sociaux PU 14/05 UNIBEL : résultat des vote AG 14 2020 PU 14/05 UNIBEL : communiqué AG du 14 mai 2020 PU 14/05 UNIBEL : Communiqué post AG du 14 mai 2020 GL 14/05 UNIBEL : présentation de l'AG du 14 mai 2020 PU 07/05 UNIBEL : AG réponses aux questions écrites PU 06/05 UNIBEL : AG - exposé des motifs PU 24/04 UNIBEL : Avis de convocation AGM du 14 mai 2020 PU 24/04 UNIBEL : Convocation Assemblée générale mixte CO 23/04 UNIBEL : Communiqué Assemblé générale du 14 mai 2020 à huis clos GL