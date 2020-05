Unibel : AG - exposé des motifs 0 06/05/2020 | 15:20 Envoyer par e-mail :

UNIBEL Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1 742 679 €. Siège social : 2 allée de Longchamp, 92150 SURESNES. 552 002 578 R.C.S. Nanterre. http://www.unibel.fr ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 14 MAI 2020 - EXPOSE DES MOTIFS Approbation des comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 (1èreet 2èmerésolutions) Il est demandé aux actionnaires de bien vouloir approuver les comptes annuels et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019, se soldant respectivement par un bénéfice de 17 274 478, 66 euros et par un résultat net part du Groupe d'un montant de 74 960 000 euros. L'activité et les résultats de cet exercice vous sont présentés dans le document d'enregistrement universel incluant le Rapport financier annuel de la Société et le Rapport de gestion du Directoire, disponible sur le site internet de la Société. Il est également demandé aux actionnaires de bien vouloir approuver le montant global des dépenses et charges visées par l'article 223 quater et au 4 de l'article 39 du Code général des impôts, soit la somme de 36 286, 65 euros et l'impôt correspondant. Affectation du résultat (3èmerésolution) Après avoir constaté que l'exercice clos le 31 décembre 2019 de la Société fait ressortir un bénéfice de 17 274 478, 66 euros, il est demandé aux actionnaires d'approuver l'affectation du résultat suivante : Origine Report à nouveau antérieur 211 030 090,09 euros Résultat de l'exercice 17 274 478,66 euros BENEFICE DISTRIBUABLE 228 304 568, 75 euros Affectation du résultat Distribution d'un dividende brut de 7,50 euros par action, Soit un dividende maximum mis en distribution égal à 17 426 790 euros Report à nouveau après affectation 210 877 778, 75 euros Total 228 304 568, 75 euros Dans le contexte de l'épidémie du COVID-19, le montant du dividende proposé est en baisse de plus de 15% par rapport au dividende distribué au titre de l'exercice 2018. Le dividende correspondant aux actions auto-détenues à la date de détachement du coupon sera affecté au report à nouveau. Le détachement du coupon interviendra le 20 mai 2020. Le paiement des dividendes sera effectué le 22 mai 2020. Approbation des conventions et engagements réglementés relevant de l'article L. 225-38 du Code de commerce (4èmerésolution) Il est rappelé que seules les conventions nouvelles conclues au cours du dernier exercice clos sont soumises à l'Assemblée Générale. Il est demandé aux actionnaires de prendre acte de l'absence de conventions nouvellement conclues au cours de l'exercice 2019, de la nature de celles visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce. Les éléments relatifs à ces conventions sont présentés dans le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementées au Chapitre 4 du Document d'enregistrement universel, disponible sur le site internet de la Société, à la page 126. Renouvellement des mandats de Pascal Vienot et Joëlle Pacteau en qualité de membre du Conseil de Surveillance (5èmeet 6èmerésolutions) Les mandats de Madame Joëlle Pacteau et de Monsieur Pascal Vienot, en tant que membres du Conseil de Surveillance, arrivent à échéance à l'issue de l'Assemblée générale. Les éléments relatifs aux candidats au renouvellement sont présentés au Chapitre 7 du Document d'enregistrement universel, disponible sur le site internet de la Société. Suivant la recommandation du Comité des nominations et des rémunérations, il vous est proposé de renouveler les mandats de membres du Conseil de Surveillance de Madame Joëlle Pacteau et de Monsieur Pascal Vienot, pour une durée de trois années, venant à expiration à l'issue de l'assemblée tenue dans l'année 2023 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. Nomination de Florian Sauvin en qualité de membre du Conseil de Surveillance, en remplacement de Luc Luyten (7èmerésolution) Le mandat de Monsieur Luc Luyten en qualité de membre du Conseil de Surveillance arrive à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale. Suivant la recommandation du Comité des nominations et des rémunérations, il vous est proposé de nommer Monsieur Florian Sauvin en qualité de membre du Conseil de Surveillance, en remplacement de Monsieur Luc Luyten. Les éléments relatifs à Florian Sauvin sont présentés au Chapitre 7 du Document d'enregistrement universel, disponible sur le site internet de la Société. Il vous est également précisé qu'en cas de nomination de Monsieur Florian Sauvin en qualité de membre du Conseil de Surveillance, ce dernier démissionnerai de son mandat de membre du Directoire, ces deux fonctions étant incompatibles. Approbation de la politique de rémunération du Président et des membres du Directoire (8èmeet 9èmerésolutions) Il est demandé aux actionnaires d'approuver, au titre de l'article L.225-37-2 du Code de commerce les politiques de rémunération des membres et du Président du Directoire, présentées dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise figurant dans le document d'enregistrement universel 2019 au paragraphe 4.2. Approbation des informations visées au I de l'article L.225-37-3 du Code de commerce (11èmerésolution) Il est demandé aux actionnaires d'approuver, en application de l'article L.225-100 II du Code de commerce, d'approuver les informations visées au I de l'article L.225-37-3 du Code de commerce mentionnées dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise figurant dans le document d'enregistrement universel 2019 paragraphe 4.2. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé au Président du Directoire, au Président du Conseil de Surveillance et aux membres du Directoire (12ème, 13ème, 14èmeet 15èmerésolutions) Il est demandé aux actionnaires d'approuver, en application de l'article L.225-100 II du Code de commerce, d'approuver les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Bruno Schoch, Président du Directoire, Monsieur Luc Luyten, Président du Conseil de Surveillance, et Messieurs Antoine Fievet et Florian Sauvin, membres du Directoire présentés dans le rapport présentant les résolutions à l'Assemblée Générale des actionnaires et dans le document d'enregistrement universel de la Société au paragraphe 4.2. Acquisition par la Société de ses propres actions et annulation des actions acquises dans le cadre de l'article L. 225-209 du Code de commerce (16èmeet 17èmerésolutions) Il est demandé aux actionnaires de bien vouloir autoriser la Société à racheter ses propres actions conformément aux dispositions de l'article L. 225-209 du Code de commerce et selon les règles déterminées notamment par les dispositions du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (16èmerésolution). Cette autorisation mettrait fin à l'autorisation donnée au Directoire par l'Assemblée Générale du 22 mai 2019 portant sur le même objet. Cette nouvelle autorisation serait consentie au Directoire pour une durée de dix-huit mois et porterait sur un nombre maximal d'actions rachetées dans la limite de 10 % du nombre d'actions composant le capital social, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d'augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme, moyennant un prix maximum d'achat de 1 100 euros par action, soit un montant global maximal 255 592 700 euros. Au cours de l'année 2019, la société n'a ni acquis ni vendu ni transféré d'actions propres. Les objectifs de rachat d'actions effectués, en vertu de la présente autorisation, selon la réglementation en vigueur, seront les suivants : opérations éventuelles de croissance externe, couverture de plans d'options d'achat d'actions et/ou de plans d'actions attribuées gratuitement et autres formes d'allocations d'actions à des salariés et/ou mandataires, couverture de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions, contrat de liquidité et annulation éventuelle de tout ou partie des actions acquises. Cette nouvelle autorisation priverait d'effet à compter de l'Assemblée Générale, à hauteur de la partie non utilisée, toute autorisation donnée antérieurement ayant le même objet. Ces titres pourraient être acquis ou cédés, en une ou plusieurs fois, à tout moment, y compris le cas échéant en période d'offre publique, par tous moyens et notamment de gré à gré, sur le marché ou hors marché, ou par voie d'offre publique ou d'acquisition ou de cession de bloc dans le respect de la réglementation en vigueur. La Société se réserverait le droit d'utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés dans le cadre de la réglementation applicable. Nous vous demandons par ailleurs d'autoriser le Directoire, pour une nouvelle durée de vingt-quatre mois, à procéder dans la limite légale, en une ou plusieurs fois, à l'annulation de tout ou partie des actions de la Société auto détenues au titre de la mise en œuvre des plans de rachat, dans la limite de 10 % du capital, et à la réduction corrélative du capital social en imputant la différence entre le prix d'achat des actions annulées et leur valeur nominale sur les primes et réserves disponibles (17èmerésolution). Modification des statuts (18ème,19eet 20erésolutions) Il est proposé aux actionnaires de modifier l'article 2 des statuts pour tenir compte du changement de dénomination sociale de la société Fromageries BEL, désormais BEL (18erésolution), d'autoriser la mise en harmonie des articles 14 et 14 bis des statuts avec les dispositions légales et réglementaires et de modifier lesdits articles en conséquence. Référence textuelle applicable en cas de changement de codification (21erésolution) Il est proposé aux actionnaires de prendre acte que les références textuelles mentionnées dans le cadre des résolutions proposées à la présente assemblée correspondent aux dispositions légales et réglementaires applicables au jour de leur établissement et qu'en cas de modification de la codification de celles-ci, les références textuelles applicables correspondant à la nouvelle codification s'y substitueraient. Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription (22erésolution) Il est proposé aux actionnaires de déléguer au Directoire la faculté, s'il le juge opportun, notamment en cas de besoin de financement, d'augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société dans la limite de 10% du capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription. Cette délégation aurait eu une durée de validité de 26 mois. Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d'épargne d'entreprise (23erésolution) Il est proposé aux actionnaires de déléguer au Directoire, la faculté, s'il le juge opportun d'augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société au profit des adhérents à un ou plusieurs plans d'épargne entreprise ou de groupe établis par la Société et/ou les entreprises françaises étrangères qui lui sont liées. Cette délégation emporterait suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et aux autres titres de capital et valeurs mobilières donnant accès au capital qui pourraient être émis dans le cadre de celle-ci. Cette délégation aurait une durée de validité de 26 mois. Le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées serait limité à 0,1% du montant du capital social atteint lors de la décision du Directoire de réalisation de cette augmentation. Pouvoirs pour les formalités (24èmerésolution) Il est demandé aux actionnaires de donner tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du procès-verbal contenant ses délibérations pour effectuer toutes formalités de dépôts prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le Directoire propose d'approuver les résolutions qui sont ainsi soumises. La Sté Unibel SA a publié ce contenu, le 06 mai 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

