Unibel : Bel dévolie sa nouvelle identité d'entreprise

Unibel

Communiqué de presse

Suresnes, le 16 octobre 2019 - 8h30

« For All. For Good* »

Bel dévoile sa nouvelle identité d'entreprise qui incarne les engagements du Groupe en faveur d'une alimentation plus saine et responsable pour tous

Engagé dans une transformation profonde de son modèle et de ses marques, Bel, acteur majeur sur le segment du snacking sain, dévoile aujourd'hui sa nouvelle identité d'entreprise. A l'heure où le défi d'une alimentation durable est au cœur des problématiques de société, la nouvelle signature du Groupe « For All. For Good » incarne l'engagement de Bel en faveur d'une alimentation plus saine et responsable pour tous. Cette nouvelle identité sera portée progressivement par l'ensemble des marques du Groupe à partir de janvier 2020.

La nouvelle identité de Bel, avec un nouveau logo et une nouvelle signature, exprime la volonté du Groupe de faire de sa mission d'entreprise « s'engager pour une alimentation plus saine et responsable pour tous » le moteur de son modèle de croissance responsable et rentable. En tant qu'entreprise familiale plus que centenaire et commercialisant ses marques iconiques - La Vache qui rit®, Kiri®, Mini Babybel®, Leerdammer®, Boursin® ou Pom'Potes® - dans plus de 130 pays à travers le monde, Bel souhaite être acteur d'une transition alimentaire positive.

Antoine Fiévet, Président-directeur général du groupe Bel, déclare : « Notre entreprise fondée il y a cinq générations est à une étape majeure de son histoire. Nous sommes aujourd'hui confrontés au défi de nourrir une population grandissante tout en préservant les ressources de notre planète. Le modèle alimentaire que nous avons connu est désormais révolu : il est temps d'ouvrir la voie à une alimentation plus saine et responsable pour tous et nous, industriels, devons apporter des réponses concrètes. Au travers de notre nouvelle signature d'entreprise « For All. For Good », nous affirmons notre conviction qu'une alimentation inclusive et durable est possible en réinventant un modèleagro-alimentairepositif avec l'ensemble des acteurs : producteurs, distributeurs, experts et consommateurs ».