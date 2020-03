Unibel : Le Groupe Bel annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition de la société All in Foods, et poursuit ainsi la stratégie de diversification de son offre dans le secteur végétal

Suresnes, le 12 mars 2020, 18h45

Le Groupe Bel annonce la signature

d’un accord portant sur l’acquisition de la société All in Foods,

et poursuit ainsi la stratégie de diversification de son offre

dans le secteur végétal

Le Groupe Bel et les fondateurs de la société All in Foods ont signé ce jour un accord portant sur l’acquisition par Bel de la start-up qui produit la marque Nature & Moi. Bel devient l’associé majoritaire avec une participation à hauteur de 80% du capital, la famille fondatrice conservant les 20% restant.

Cette acquisition s’inscrit dans la continuité de la stratégie du Groupe Bel engagée dès 2015 visant à élargir les activités du groupe au-delà des produits fromagers pour devenir un acteur majeur du snacking sain. Après le rachat de Safilait, acteur laitier au Maroc, puis de MOM avec ses marques Materne®, Pom’Potes® et Montblanc®, Bel réaffirme aujourd’hui la stratégie de diversification de son offre-produits, pour se développer désormais sur trois territoires complémentaires : le laitier, le fruitier et le végétal.

Fondée en 2013 par la famille Jouault, All in Foods, start-up française implantée à Saint-Nazaire (Loire Atlantique), développe une large gamme d’alternatives végétales au fromage (tranches et blocs, croûtes fleuries, râpés, tartinables) et de sauces végétaliennes, sous la marque Nature & Moi, issues d’un savoir-faire reconnu sur ce marché. All in Foods s’est imposée en quelques années comme un acteur clé dans son domaine, avec des produits vendus principalement en GMS, food service1 et B2B2, en France et à l’international.

Entreprise en croissance rapide, All in Foods a su anticiper les attentes des consommateurs et se distinguer par le profil organoleptique de ses produits sur leur marché. Cette acquisition représente un accélérateur d’innovation particulièrement pertinent pour répondre aux enjeux d’une alimentation durable.

Le Groupe se dote ainsi d’un savoir-faire reconnu et d’une large gamme de produits 100% végétale qui vient compléter son portefeuille existant. Ce savoir-faire permettra également d’accélérer le développement de l’offre végétale sur l’ensemble du portefeuille de marques cœur du groupe (La Vache qui rit®, Kiri®, Mini Babybel®, Boursin®…), en proposant des alternatives entièrement végétales ou des produits mixant matières premières laitières et végétales.

L’acquisition sera uniquement financée par les ressources de Bel. Les détails financiers de l’opération ne sont pas divulgués. Un mécanisme de liquidité permettra à Bel de détenir 100% du capital à horizon 2024. La réalisation définitive de l’acquisition est prévue au plus tard pour la fin du mois de mai 2020.

Antoine Fievet, Président Directeur Général du Groupe Bel, déclare : « Le Groupe Bel conforte son entrée dans l’ère du végétal et affirme des ambitions fortes. Nous poursuivons la diversification de notre offre produits pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs, et nous sommes guidés par notre mission : nous engager pour une alimentation plus saine et responsable, pour tous. Nous sommes convaincus de l’excellence et du potentiel que représente All in Foods pour faire face aux enjeux d’une alimentation plus durable. »

Pour Bertrand Jouault, fondateur d’All in Foods :« All in Foods est une histoire de passion et de famille. Nous partageons avec le Groupe Bel des valeurs communes et la conviction que le végétal offre des possibilités immenses pour l’avenir de notre alimentation ».

A propos de Bel

Le Groupe Bel est un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque et un acteur majeur sur le segment du snacking sain. Son portefeuille de produits différenciés et d’envergure internationale tels que La Vache qui rit®, Kiri®, Mini Babybel®, Leerdammer®, Boursin®, Pom’Potes® ou GoGo squeeZ® ainsi qu’une vingtaine d’autres marques locales, lui ont permis de réaliser en 2019 un chiffre d’affaires de 3,4 milliards d’euros.

12 400 collaborateurs répartis dans une trentaine de filiales dans le monde contribuent à déployer la mission du Groupe : s’engager pour une alimentation plus saine et responsable pour tous. Ses produits sont élaborés dans 32 sites de production et distribués dans près de 120 pays.



