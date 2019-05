Unibel : Présentation de l'AG du 22 mai 2019 0 22/05/2019 | 17:05 Envoyer par e-mail :

Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018

Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende

Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et constat de l'absence de convention nouvelle

Renouvellement de Valentine Fièvet en qualité de membre du conseil de surveillance

Renouvellement de Laurent Fièvet en qualité de membre du conseil de surveillance 2 ORDRE DU JOUR A CARACTERE ORDINAIRE (2/4) Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Antoine Fievet, Président du Directoire jusqu'au 27 juillet 2018 et membre du Directoire toujours en fonction

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Bruno Schoch, membre du Directoire et depuis le 27 juillet 2018 Président du Directoire

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Florian Sauvin, autre membre du Directoire

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Luc Luyten, Président du Conseil de surveillance 3 ORDRE DU JOUR A CARACTERE ORDINAIRE (3/4) Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Directoire

Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux autres membres du Directoire

Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux autres membres du Conseil de surveillance

Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond 4 ORDRE DU JOUR A CARACTERE ORDINAIRE (4/4) Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond. 5 ORDRE DU JOUR A CARACTERE EXTRAORDINAIRE Autorisation à donner au Directoire en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l'autorisation, plafond

225-209 du Code de commerce, durée de l'autorisation, plafond Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332- 18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, possibilité d'attribuer des actions gratuites en application de l'article L. 3332-21 du code du travail

3332-21 du code du travail Pouvoirs pour les formalités 6 UNIBEL Entreprise patrimoniale, société holding animatrice du groupe Bel Conseil de surveillance Président : Luc Luyten Vice-présidente : Valentine Fiévet 5 Membres

1 Censeur

1 Secrétaire Directoire Président Membre Membre Bruno Schoch Antoine Fievet Florian Sauvin 7 STRATÉGIE 8 UNE NOUVELLE EQUIPE : RESSÉRÉE , POUR PLUS D'AGILITÉ ET D'EFFICACITÉ Antoine Fiévet Président Directeur Général du Groupe William Ledger Directeur Général Adjoint Groupe en charge des Opérations Industrielles Cécile Frédéric Béliot Médard Directrice Générale Adjointe Groupe Directeur Général Adjoint en charge de la Stratégie, des Leviers des Finances, Affaires juridiques de croissance et des Marchés et Systèmes d'information Guillaume Eric Jouët de Poncins Directeur Général Directeur Général des Ressouces Humaines, de la des Partenariats stratégiques Responsabilité Sociétale et de la et des Nouvelles Géographies Communication 9 L'ALIMENTAIRE SUBIT DE FORTES PRESSIONS, MAIS LE SNACKING SE DÉVELOPPE CROISSANCE 2018 Source : EUROMONITOR - monde Volume Valeur ALIMENTAIRE + 1,9 % - 1,5 % Fromage + 1,6 % - 2,3 % Fromage fondu + 0,6 % - 3,0 % Fruits transformés + 1,5 % - 2,0 % Snacks aux fruits + 2,4 % + 1,1 % CROISSANCE 2013-2018 DES SEGMENTS EN VALEUR Source : EUROMONITOR - EU - US CAGR(1)2013-2018 Alimentation Snacking sain Snacks fromagers 2,2 % > 5 % > 4 % (1) : CAGR : Compound Annual Growth Rate - Taux de Croissance Annuel Composé 10 MAINTIEN DE COURS ÉLEVÉS ET RALENTISSEMENT ÉCONOMIQUE USD/tonne PRIX DU BEURRE 8,000 7,000 6,000 5 000 4,000 3,000 Source : déclarations des États membres en application du Règlement 2017/1185 et USDA market news 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 6 % ÉVOLUTION DU PIB AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD 4 % 2 % Source : données du rapport du FMI sur les Perspectives mondiales d'octobre 2018 0 % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e Cours moyen du beurre en Europe Cours moyen du beurre en Océanie Croissance du PIB 11 NOTRE MODÈLE ÉCONOMIQUE EST ATTAQUÉ PRODUITS LAITIERS PART DE MARCHÉ MONDIALE Marques mondiales 19,819,4 20172018 80,280,6 Marques nationales CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES SOUS PRESSION FTSE - bénéficessur 5 ans jusqu'en 2017 -25 % +2 % 700 premières Entreprises multinationales sur nationales les marchés développés NOUS SOMMES BOUSCULÉS PAR LES PETITS INTERVENANTS Sources : Kantar World panel Brand Footprint Report 2018 12 NOTRE VISION ÊTRE RECONNU COMME L'ACTEUR LE PLUS INNOVANT ET LE PLUS RESPONSABLE SUR LE MARCHÉ DU SNACKING SAIN DANS UN CONTEXTE MONDIAL SOUS PRESSION, LES MARQUES POSITIVES REPONDENT AUX BESOINS DE SENS PERTINENCE DIFFÉRENCIATION ENGAGEMENT DES LIENS PORTEURS DE SENS POUR FIDÉLISER NOS MARQUES AUPRÈS DES CONSOMMATEURS - CLIENTS - SALARIÉS 13 NOTRE MISSION DÉFENDRE UNE ALIMENTATION PLUS SAINE ET RESPONSABLE POUR TOUS • Pour plus de consommateurs PLUS DE • Pour nos salariés et parties prenantes à notre écosystème CONSOMMATEURS Plus d'occasions - snacks, solutions de repas PLUSDE MOMENTS•À la maison et au dehors, conservé au frais ou non • Nouvelles géographies PLUSDE LIEUX • Nouveaux canaux et réseaux UNE MISSION CRÉATRICE DE VALEUR POUR TOUS 14 INNOVATION POSITIVE : RÉALISATIONS DE 2018 Croissance du taux d'innovation par rapport à 2017 + 10 % SNACKING ADAPTÉ AUX BESOINS AU-DELÀ SAIN DU CONSOMMATEUR DU FROMAGE 15 2018 : CONFIRMATION ET ACCÉLÉRATION DE NOTRE POLITIQUE RSE AGRICULTURE DURABLE NUTRITION ATTENTIVE 2018 : cosignature avec WWF France d'une charte pour une filière amont laitier durable

juin 2019 : publication avec le CIWF d'une charte mondiale pour le bien-être animal 2018 : publication de lignes directrices pour la formulation des produits approuvées par des experts indépendants (calcium, additifs, etc.)

2019 : renforcement des engagements de naturalité avec le bannissement des colorants et arômes artificiels EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE BIEN-ÊTRE DE TOUS •2018 : formalisation de la politique •2018 : cartographie des risques et risques d'emballage responsable de Bel fournisseurs •2019 :cosignature avec WWF de la politique •2019 :programme de fidélité avec 27 000 de zéro déforestation fournisseurs au Maroc avec l'assureur majeur Saham 2008 2018 Consommation d'eau Consommation de Consommation Réduction des émissions de pétrole et gaz d'électricité gaz à effet de serre - 35 % - 39 % - 19 % - 43 % m3/tonne MWh/tonne MWh/tonne / tonnes d'équivalent CO2 16 BIG BEL DEMEURE NOTRE AMBITION DOUBLER EN TAILLE POUR ATTEINDRE +10 % +7,2 % de MARGE de CROISSANCE DU CA OPÉRATIONNELLE (CAGR(1)) en stimulant nos ventes (1) : CAGR : Compound Annual Growth Rate - Taux de Croissance Annuel Composé 17 PLAN MONDIAL DE RÉDUCTION DES COÛTS LE GROUPE BEL SE DOTE D'UNE NOUVELLE ORGANISATION EN 2018 UN PROGRAMME POUR GÉNÉRER 120 M€ D'ÉCONOMIES EN 2020 ❑ OPTIMISATION DES DÉPENSES PUB/PROMO ❑ GAINS DE PRODUCTIVITÉ ❑ OPTIMISATION DES ACHATS ❑ OPTIMISATION DES FRAIS GÉNÉRAUX RÉINVESTISSEMENT DE 40 M€ POUR SOUTENIR L'ACCÉLÉRATION DE

LA CROISSANCE 18 UN CHANGEMENT DE NOM ET D'IDENTITE VISUELLE REFLETANT NOTRE VISION FROMAGERIES BEL DEVIENT BEL (1) UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE VOUS SERA PRESENTÉE D'ICI LA FIN D'ANNÉE Sous réserve du vote favorable de la 11 ème résolution de l'Assemblée Générale de Fromageries BEL SA 19 UN MODÈLE DE CROISSANCE EXEMPLAIRE REPOSANT SUR 4 PILIERS Construire Accélérer DES MARQUES POSITIVES L'INNOVATION POSITIVE Investir S'adapter à la DE NOUVELLES GÉOGRAPHIES DISTRIBUTION DU FUTUR 20 NOS MARQUES DOIVENT COMMUNIQUER LEURS ASPIRATIONS Construire DES MARQUES POSITIVES DES ALIMENTS GOÛTEUX, UNIQUES, PLUS SAINS ET PLUS RESPONSABLES UNIVERS Snacking sain et solutions de repas plus saines MARQUES PORTEUSES DE SENSRefléter les aspirations des marques dans la communication et les produits STRATÉGIE DE PORTEFEUILLE Maximiser la croissance en distinguant le territoire de chaque marque 21 STIMULER LA CROISSANCE EN ACCÉLÉRANT L'INNOVATION POSITIVE Accélérer L'INNOVATION POSITIVE TIRER PARTI DE CERTAINES TENDANCES DE CONSOMMATION NOUVELLES Laits ou protéines Plus de ALTERNATIFS de FRAICHEUR, NATUREL Offres ACCESSIBLES Nutrition et FONCTIONNELLE, ABORDABLES PERSONNALISÉE 22 CROÎTRE ENCORE PLUS VITE EN CIBLANT DES NOUVELLES GÉOGRAPHIES Investir DE NOUVELLES GÉOGRAPHIES Doubler aux ÉTATS-UNIS Conquérir la CHINE Accélérer enAfrique subsaharienne Explorer l'INDE Exploiterla feuille de route intenationale de MOM 23 S'ADAPTER AUX MODES DE CONSOMMATION S'adapter à la DISTRIBUTION DE DEMAIN S'ADAPTER À UN ENVIRONNEMENT OMNICANAL, PLUS PERSONNALISÉ ET PLUS PRATIQUE CANAUX SPÉCIALISÉS bio, ethnique HARD DISCOUNT Lidl et Aldi FOOD SERVICE PROXIMITÉ COMMERCE EN LIGNE restaurants, hôtels magasins de proximité, épiceries blogs, plateformes sociales CONCENTRER NOS EFFORTS SUR LES SOURCES DE CROISSANCE 24 RÉSULTATS 2018 25 2018 : UN ENVIRONNEMENT À NOUVEAU PERTURBÉ Du fait de : Environnement de cours de matières premières élevés pour la deuxième année consécutive

Évolution défavorable des taux de change

Maintien des tensions géopolitiques sur certains marchés importants du Groupe

Baisse du pouvoir d'achat au Moyen-Orient, en Grande Afrique

Moyen-Orient, en Grande Afrique Vive concurrence entre les distributeurs en particulier en France Malgré : Dynamique favorable en Amérique/Asie-Pacifique

Amérique/Asie-Pacifique Optimisation des dépenses pub/promo et CAM 26 INDICATEURS CLÉS DU COMPTE DE RÉSULTAT (en millions d'euros) CHIFFRE D'AFFAIRES Croissance organique : + 1,5 % 3 346 - 1,0 % 3 312 20172018 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL RÉSULTAT NET - PART DU GROUPE 214 112 - 26,8 % - 44,3 % 157 62 2017 2018 (1) 2017 (2) 2018 (1) dont 29 m€ de plan de transformation (2) dont 51 m€ d'impact fiscal positif 27 FAITS MARQUANTS DE 2018 EN EUROPE (en millions d'euros) Croissance Croissance 2017 2018 publiée organique CHIFFRE D'AFFAIRES 1 856 1 827 - 1,6 % - 1,3 % Vive concurrence entre distributeurs rendant les hausses de prix compliquées

Plusieurs déréférencements en France, Allemagne et Belgique expliquent la légère diminution des parts de marché

Croissance en volume et en valeur au Portugal, en Europe Centrale, aux Pays-Bas, en Espagne et en Autriche

Pays-Bas, en Espagne et en Autriche La stratégie de marques fortes et de snacking sain démontre son efficacité : les « dips » croissent de 4,2 % en volume

Lancement du premier produit Bel bio sous la marque Mini Babybel 28 FAITS MARQUANTS DE 2018 AU MOYEN-ORIENT ET EN GRANDE AFRIQUE (en millions d'euros) Croissance Croissance 2017 2018 publiée organique CHIFFRE D'AFFAIRES 740 719 - 2,8 % + 3,6 % Recul du marché du fromage au Proche et au Moyen-Orient, baisse de la consommation en Algérie

Moyen-Orient, baisse de la consommation en Algérie Les contextes géopolitique et économique continuent de se détériorer

Érosion du pouvoir d'achat des pays producteurs de pétrole

Impact négatif de l'évolution des taux de change (Iran, Turquie, etc.)

Toutefois, la croissance organique reflète la performance de nos marques, de notre innovation et l'amélioration de l'accessibilité de nos produits

Meilleure adéquation de l'offre avec la consommation :

Lait KIRI au Maroc Gourdes sucrées sous marque KIRI dans les pays du Golfe et du Levant La Vache qui rit en sachets pour l'Afrique subsaharienne

29 FAITS MARQUANTS DE 2018 EN AMÉRIQUES ASIE-PACIFIQUE (en millions d'euros) Croissance Croissance 2017 2018 publiée organique CHIFFRE D'AFFAIRES 750 765 + 2,0 % + 6,2 % Confirmation du dynamisme de la croissance en Amérique, alimenté par Gogo SqueeZ (+14,4 %), Boursin (+9,9 %) et Mini Babybel (+2,2 %)

Pertinence de l'offre sur le segment du snacking sain

En Asie-Pacifique, le chiffre d'affaires augmente de 6 % sur les marchés en développement du fromage et des produits laitiers 30 DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE DE COURS ÉLEVÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES ÉVOLUTION DE LA MARGE BRUTE (en % du CA) 34,6 % 31,8 % Moyenne 30,2 % 29,6 % 27,4 % 27,5 % 2014(1) 2015(1) 2016(1) 2017(1) 2018 certains coûts (de distribution et de marketing, principalement) ont été reclassés de « Frais commerciaux et de distribution » en « Coût des produits et services vendus » et « Frais généraux et administratifs » 31 OPTIMISATION DES FRAIS COMMERCIAUX ET DE DISTRIBUTION (en millions d'euros) 550 +5,9 % 472- 8,2 % - 79 433 2017Retraitement (1) 2017 2018 retraité Optimisation des investissements médias et promo-consommateur certains coûts (de distribution et de marketing, principalement) ont été reclassés de « Frais commerciaux et de distribution » en « Coût des produits et services vendus » et « Frais généraux et administratifs » 32 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL IMPACTÉ PAR DES ÉLÉMENTS NON RÉCURRENTS (en millions d'euros) 2017 2018 EUROPE 144 112 MOYEN-ORIENT, GRANDE AFRIQUE 42 15 AMÉRIQUES, ASIE-PACIFIQUE 28 30 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 214 157(1) Croissance publiée 22,8 %

63,5 %

7,3 %

26,8 % (1) dont 29 m€ de plan de transformation 33 UNE CROISSANCE ET UNE RENTABILITÉ EN-DEÇA DE NOTRE MOYENNE STANDARD (en millions d'euros) 2017 2018 en % du CA Chiffre d'affaires 3 346 3 311 Marge brute 981 909 27,5 % Résultat opérationnel 214 157 4,7 % (1) Résultat financier - 47 - 29 Impôts 10 (2) - 31 Résultat net 178 97 2,9 % Résultat net part du Groupe 112 62 1,9 % retraités du coût du projet de transformation de 29 m€ Effet d'impôts différés lié à l'évolution favorable des taux d'imposition (USA, France) 34 FLUX DE TRESORERIE ET LIQUIDITÉ 35 PRINCIPAUX INDICATEURS DE TRÉSORERIE DU GROUPE (en millions d'euros) FREE CASH FLOW 123 30 2017 2018 Free Cash Flow= EBITDA - CAPEX - BFR - Impôts - Charges financières Effet calendaire positif de 45 m€ sur le BFR en fin d'exercice 2017 compensé par l'impact négatif en 2018 ENDETTEMENT FINANCIER NET 20172018 - 540(1)- 555(1) (1) Endettement net hors impact de l'IFRS16 TRÉSORERIE BRUTE 479 388 ENDETTEMENT BRUT 1 020 995 2017 2018 2017 2018 36 CASH FLOW POSITIF MALGRÉ LES INVESTISSEMENTS ET L'AJUSTEMENT DU BFR (en millions d'euros - hors impact de l'IFRS16) 2017 2018 Variations FLUX OPÉRATIONNELS 322 288(1) - 33 Besoin en fonds de roulement(2) + 32 - 38 - 70 Investissements - 135 - 175 - 41 Intérêts payés - 23 - 23 0 Impôts - 73 - 23 + 50 FREE CASH FLOW 123 30 - 94 flux de trésorerie issu de l'exploitation retraité en 2018 de l'impact de l'IFRS 16 à hauteur de 18 m€ effet calendaire positif de 45 m€ sur le BFR en fin d'exercice 2017 compensé par l'impact négatif en 2018 37 RENFORCEMENT CONTINU DE NOS CAPITAUX PROPRES (en millions d'euros - hors impact de l'IFRS16) 1 772 1 713 1 647 1 466 1 298 Capitaux propres +88 Acquisition -6 Endettement net -612-540-555 2014 2015 2016 2017 2018 38 UN PROFIL DE LIQUIDITÉ TRÈS ROBUSTE AU 31/12/2018 Échéance moyenne de la dette brute: > 4 ans (1) Des financements diversifiés: obligataire, Neu MTN… (1) les financements sont portés par la filiale Fromageries Bel SA dont 328m€ dans la filiale Fromageries Bel SA 820 m€ de lignes de crédit non tirées (1) Disponibilités nettes: 388 m€ (2) 39 PORTEFEUILLE D'ACTIFS UNIBEL - SITUATION A FIN DECEMBRE 2018 Trésorerie Unibel ≈ 6% Actif Fromageries BEL 94,0% DIVIDENDE PAR ACTION ET TAUX DE DISTRIBUTION (en € par action et en % du RNPG) 9,00 9,00 9,00 9,00 (1) 5,20 3,70 15,7% 14,4% 17,4% 15,2% 18,7% 33,5% 2009 2012 2015 2016 2017 2018 (1) proposé à l'AGM du 22 mai 2019 41 ÉVOLUTION DE L'ACTION UNIBEL (au 13 mai 2019) 500 400 300 200 100 0 1 200 800 400 0 EN INDICE CAC 40 SBF 120 (base 100 en 2005) ACTION UNIBEL ACTION FROMAGERIES BEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 EN VALEUR ACTION UNIBEL UNIBEL 715€ (en €/action) ACTION FROMAGERIES BEL UNIBEL 235€ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 42 EXERCICE 2019 1erTrimestre 43 ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES (en millions d'euros) 813 18 - 21 810 +2,2% -2,6% T1 2018 Devises Croissance T1 2019 organique 44 ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES (en millions d'euros) 1ertrimestre 1ertrimestre Croissance 2018 2019 publiée MARCHES MATURES 699 690 - 1,3% NOUVEAUX TERRITOIRES 115 120 + 5,0% GROUPE BEL 813 810 - 0,4% 45 46 47 PERSPECTIVES 2019 48 PERSPECTIVES 2019 Bel poursuit ses efforts pour une filière laitère plus durable, grâce au renouvellement de son accord pionnier avec ses principaux producteurs en France. Les distributeurs français se rallient maintenant à cette approche.

Bel reste convaincu de la nécessaire construction d'un modèle responsabilisant l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, du producteur au consommateur.

Nous continuons de gérer attentivement les matières premières et les taux de change malgré la volatilité et les incertitudes.

Bel poursuivra ses travaux de transformation, avec l'objectif de réduire ses coûts à hauteur de 120 millions d'euros d'ici 2020, de gagner en productivité et d'optimiser ses investissements publicitaires et de promotions.

40 millions d'euros seront réinvestis pour accélérer la croissance du Groupe. 49 Merci 50 RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 51 RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES POUR L'EXERCICE 2018 Rapport général sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018

Rapport général sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018

Rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés

Rapport sur la réduction de capital • • Rapport sur l'augmentation de capital réservé aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription Rapport sur l'autorisation d'attribution d'actions gratuites existantes ou à émettre 52 QUESTIONS / RÉPONSES 53 VOTE DES RÉSOLUTIONS Texte intégral des résolutions joint à la convocation. Bulletin de vote à remplir pour le décompte des voix 54 RÉSOLUTIONS A CARACTÈRE ORDINAIRE 55 RÉSOLUTION N°1 Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et des dépenses et charges non déductibles fiscalement L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance des Rapports du Directoire, du Président du Conseil de surveillance et des Commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2018, ainsi que des observations du Conseil de surveillance, approuve tels qu'ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par un bénéfice net de 31 648 263,83 euros. L'Assemblée générale approuve spécialement le montant global, s'élevant à 47 801,98 euros, des dépenses et charges visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts, ainsi que l'impôt correspondant. Vote : Pour Contre Abstention 56 RÉSOLUTION N°2 Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018 L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance des Rapports du Directoire, du Président du Conseil de surveillance et des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2018, ainsi que des observations du Conseil de surveillance, approuve ces comptes tels qu'ils ont été présentés se soldant par un bénéfice net part du Groupe de 62 373 000 euros. Vote : Pour Contre Abstention 57 RÉSOLUTION N°3 Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et fixation d'un dividende de 9,00 euros brut par action L'Assemblée générale, sur proposition du Directoire et avis conforme du Conseil de surveillance, décide de procéder à l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ainsi : - Report à nouveau antérieur 200 014 083,23 € - Bénéfice de l'exercice 31 648 263,86 € BÉNÉFICE DISTRIBUABLE 231 662 347,09 € Affectation du résultat - Distribution d'un dividende de 9,00 eurospar action, soit un dividende maximum mis en distribution égal à : 20 912 148,00 € - Report à nouveau minimum après affectation 210 750 199,09 € Détachement du coupon le 24 mai 2019. Mise en paiement du dividende le 28 mai 2019. Vote : Pour Contre Abstention 58 RÉSOLUTION N°4 Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés - Absence de convention nouvelle L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés visés aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce, prend acte de l'absence de convention nouvelle purement et simplement. Vote : Pour Contre Abstention 59 RÉSOLUTION N°5 Renouvellement de Valentine Fiévet en qualité de membre du Conseil de surveillance L'Assemblée générale décide de renouveler Valentine Fiévet en qualité de membre du Conseil de surveillance, pour une durée de trois années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2022 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. Vote : Pour Contre Abstention 60 RÉSOLUTION N°6 Renouvellement de Laurent Fiévet en qualité de membre du Conseil de surveillance L'Assemblée générale décide de renouveler Laurent Fiévet en qualité de membre du Conseil de surveillance, pour une durée de trois années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2022 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. Vote : Pour Contre Abstention 61 RÉSOLUTION N°7 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Antoine Fiévet, Président du Directoire jusqu'au 27 juillet 2018 et membre du Directoire toujours en fonction L'Assemblée générale, statuant en application de l'article L. 225-100 alinéa II du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé en raison de son mandat à Antoine Fiévet, Président du Directoire jusqu'au 27 juillet 2018 et membre du Directoire depuis cette date, tels que présentés dans le Rapport sur le gouvernement d'entreprise. Vote : Pour Contre Abstention 62 RÉSOLUTION N°8 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Bruno Schoch, autre membre du Directoire jusqu'au 27 juillet 2018 et Président du Directoire L'Assemblée générale, statuant en application de l'article L. 225-100 alinéa II du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé en raison de son mandat à Bruno Schoch, membre du Directoire jusqu'au 27 juillet 2018 et Président du Directoire depuis cette date, tels que présentés dans le Rapport sur le gouvernement d'entreprise. Vote : Pour Contre Abstention 63 RÉSOLUTION N°9 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Florian SAUVIN, autre membre du Directoire L'Assemblée générale, statuant en application de l'article L. 225-100 alinéa II du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé en raison de son mandat à Florian SAUVIN, autre membre du Directoire, tels que présentés dans le Rapport sur le gouvernement d'entreprise. Vote : Pour Contre Abstention 64 RÉSOLUTION N°10 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Luc Luyten, Président du Conseil de surveillance L'Assemblée générale, statuant en application de l'article L. 225-100 alinéa II du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé en raison de son mandat à Luc Luyten, Président du Conseil de surveillance, tels que présentés dans le Rapport sur le gouvernement d'entreprise. Vote : Pour Contre Abstention 65 RÉSOLUTION N°11 Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages, de toute nature, attribuables au Président du Directoire L'Assemblée générale, connaissance prise du Rapport du Conseil de surveillance prévu par l'article L. 225-82-2 du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages, de toute nature, attribuables au Président du Directoire tels que décrits dans le Rapport sur le gouvernement d'entreprise. Vote : Pour Contre Abstention 66 RÉSOLUTION N°12 Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages, de toute nature, attribuables aux membres du Directoire L'Assemblée générale, connaissance prise du Rapport du Conseil de surveillance prévu par l'article L. 225-82-2 du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages, de toute nature, attribuables aux membres Directoire tels que décrits dans le Rapport sur le gouvernement d'entreprise. Vote : Pour Contre Abstention 67 RÉSOLUTION N°13 Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages, de toute nature, attribuables aux membres du Conseil de surveillance L'Assemblée générale, connaissance prise du Rapport du Conseil de surveillance prévu par l'article L. 225-82-2 du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages, de toute nature, attribuables aux membres du Conseil de surveillance tels que décrits dans le Rapport sur le gouvernement d'entreprise. Vote : Pour Contre Abstention 68 RÉSOLUTION N°14 (1/3) Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce L'Assemblée générale, connaissance prise du Rapport du Directoire, autorise ce dernier, pour une période de dix-huit mois, conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à procéder à l'achat, en une ou plusieurs fois, aux époques qu'il déterminera, d'actions de la Société dans la limite de 10 % du nombre d'actions composant le capital social, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d'augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme. Cette autorisation met fin à l'autorisation donnée au Directoire par l'Assemblée générale du 14 mai 2018 dans sa quinzième résolution à caractère ordinaire. 69 RÉSOLUTION N°14 (2/3) d'assurer l'animation du marché secondaire ou la liquidité de l'action Unibel par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement au travers d'un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie de l'AMAFI admise par la réglementation, étant précisée dans ce cadre, le nombre d'actions prises en compte pour le calcul de la limite susvisée correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues ; de conserver les actions achetées et de les remettre ultérieurement à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe ; d'assurer la couverture de plans d'options d'achat d'actions et/ou de plans d'actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du Groupe ainsi que toutes allocations d'actions au titre d'un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de l'Entreprise et/ou toutes autres formes d'allocation d'actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du Groupe ; d'assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions de la Société dans le cadre de la réglementation en vigueur ;

de procéder à l'annulation éventuelle des actions acquises, sous réserve de l'autorisation conférée ou à conférer par une résolution à caractère extraordinaire de l'Assemblée générale des actionnaires. 70 RÉSOLUTION N°14 (3/3) Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Directoire appréciera. La Société se réserve le droit d'utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés dans le cadre de la réglementation applicable. Le prix maximum d'achat est fixé à 1 000 euros par action. En cas d'opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d'attribution gratuite d'actions, le montant sus-indiqué sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d'actions composant le capital avant l'opération et le nombre d'actions après l'opération). Le montant maximal théorique de l'opération est ainsi fixé à 232 357 000 euros dans le respect de la réglementation applicable. L'Assemblée générale confère tous pouvoirs au Directoire à l'effet de procéder à ces opérations, d'en arrêter les conditions et les modalités, de conclure tous accords et d'effectuer toutes formalités. 71 RÉSOLUTIONS A CARACTÈRE EXTRAORDINAIRE 72 RÉSOLUTION N°15 Autorisation à donner au Directoire en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce L'Assemblée générale, connaissance prise du Rapport du Directoire et du Rapport des Commissaires aux comptes : donne au Directoire l'autorisation d'annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital calculé au jour de la décision d'annulation, déduction faite des éventuelles actions annulées au cours des 24 derniers mois précédents, les actions que la Société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l'article L. 225-209 du Code de commerce ainsi que de réduire le capital social à due concurrence conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ; fixe à vingt-quatre mois à compter de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation ; donne tous pouvoirs au Directoire pour réaliser les opérations nécessaires à de telles annulations et aux réductions corrélatives du capital social, modifier en conséquence les statuts de la Société et accomplir toutes les formalités requises. Vote : Pour Contre Abstention 73 RÉSOLUTION N°16 (1/3) Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, possibilité d'attribuer des actions gratuites en application de l'article L. 3332-21 du Code du travail L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes, statuant en application des articles L. 225-129-6, L. 225-138-1 et L. 228-92 du Code de commerce et L. 3332-18 et suivants du Code du travail : Délègue sa compétence au Directoire à l'effet, s'il le juge opportun, sur ses seules décisions, d' augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société au profit des adhérents à un ou plusieurs plans d'épargne entreprise ou de groupe établis par la Société et/ou les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l'article L.225-180 du Code de commerce et de l'article L.3344-1 du Code du travail. Supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises en vertu de la présente délégation. 74 RÉSOLUTION N°16 (2/3) Fixe à vingt-six mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette délégation. Limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la présente délégation à 0,1 % du montant du capital social atteint lors de la décision du Directoire de réalisation de cette augmentation, ce montant étant indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d'augmentation de capital. A ce montant s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l'augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; Décide que le prix des actions à émettre, en application du 1/ de la présente délégation, ne pourra être ni inférieur de plus de 20 %, ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans (ou de tout autre pourcentage maximum prévu par les dispositions légales applicables au moment de la fixation du prix), à la moyenne des premiers cours côtés de l'action lors des 20 séances de bourse précédant la décision fixant la date d'ouverture de la souscription, ni supérieur à cette moyenne. 75 RÉSOLUTION N°16 (3/3) Décide, en application des dispositions de l'article L. 3332-21 du Code du travail, que le Directoire pourra prévoir l'attribution aux bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus, à titre gratuit, d'actions à émettre ou déjà émises ou d'autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre (i) de l'abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans d'épargne d'entreprise ou de groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la décote ; Prend acte que cette délégation prive d'effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Le Directoire pourra ou non mettre en œuvre la présente délégation, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires. Vote : Pour Contre Abstention 76 RÉSOLUTION N°17 Pouvoirs pour les formalités L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi. Vote : Pour Contre Abstention 77 Prochaine Assemblée Jeudi 14 mai 2020 2 allée de Longchamp 92150 Suresnes 78 La séance est levée ! 79 La Sté Unibel SA a publié ce contenu, le 22 mai 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

