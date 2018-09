Unibel : Projet de transformation

Suresnes, le 20 septembre 2018, 8h50

Un projet de transformation pour soutenir le plan de croissance du Groupe

Le Groupe Bel est engagé depuis 2015 dans un plan de croissance visant à développer ses marques à l'international tant sur son marché historique fromager et laitier que sur le segment porteur du snacking sain.

Dans un environnement de marché particulièrement exigeant, le Groupe fait face à d'importants défis pour sauvegarder sa compétitivité, en particulier en France.

Dans ce contexte, Bel a lancé un projet de nouvelle organisation pour adapter et simplifier ses modes de fonctionnement et ses organisations, en particulier au niveau des équipes du siège social de sa filiale Fromageries Bel.

Celui-ci viserait à mettre en cohérence son modèle organisationnel avec son projet de croissance durable. Il devrait permettre au Groupe de renforcer la dynamique d'innovation et de libérer les ressources pour accélérer le développement de ses marques coeur tant sur le marché des produits laitiers et fromagers que sur le segment porteur du snacking sain.

Ce projet a été soumis au Conseil d'administration des Fromageries Bel tenu ce jour. Il fait l'objet d'une procédure légale d'information-consultation et de négociation avec les instances représentatives du personnel des Fromageries Bel convoquées ce jour, qui devrait se dérouler jusqu'en décembre 2018.

La mise en place de ce projet de nouvelle organisation conduirait à une baisse des effectifs en France essentiellement au sein des Fromageries Bel à Suresnes (Hauts-de-Seine). Bel prévoit un plan de départ volontaire, accompagné d'un plan de reclassement, qui pourrait conduire à la suppression de 160 postes et à la création de 116 postes, sur les 3 800 personnes employées en France. Les activités industrielles ne seraient pas impactées.

Bel prend l'engagement de veiller à ce que ce projet de réorganisation soit mené dans le respect de ses valeurs, pour accompagner l'évolution du parcours de vie professionnelle des collaborateurs concernés.

Ce communiqué peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, qui peuvent dans certains cas être hors de contrôle de la Société. Une description plus détaillée de ces risques et incertitudes figure dans le document de référence, disponible sur le site http://www.unibel.fr depuis le 29 mars 2018. Des informations plus complètes sur le groupe Unibel peuvent être obtenues sur le site http://www.unibel.fr.

Unibel, entreprise patrimoniale, est la société holding animatrice du Groupe Bel, un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque.

Son portefeuille de produits différenciés et d'envergure internationale tels que La vache qui rit, Kiri, Mini Babybel, Leerdammer ou Boursin, ainsi qu'une vingtaine d'autres marques locales, lui ont permis de réaliser en 2017 un chiffre d'affaires de 3,3 milliards d'euros. Près de 12 700 collaborateurs répartis dans une trentaine de filiales dans le monde contribuent aux succès du Groupe. Ses produits sont élaborés dans 32 sites de production et distribués dans près de 130 pays.

