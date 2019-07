Unibel : Résultats 1er semestre 2019

Unibel

Suresnes, le 25 juillet 2019, 18 h

Résultats du 1er semestre 2019

Une croissance du chiffre d’affaires de 1,9 % bénéficiant d’un effet de change favorable

Un résultat opérationnel tiré par les Marchés matures du Groupe

Au cours de sa séance du 25 juillet 2019, le Directoire a arrêté les comptes consolidés semestriels résumés au 30 juin 2019 et le rapport d’audit des commissaires aux comptes a été émis sans réserve.

Les montants sont exprimés en millions d'euros et arrondis au million le plus proche. Les ratios et écarts sont calculés à partir des montants sous- jacents et non à partir des montants arrondis.

Chiffres clés

(en millions d’euros) 1er semestre 2019 1er semestre

2018 Variation

% Chiffre d’affaires 1 658 1 626 + 1,9 % Résultat opérationnel 126 88 + 43,0 % Résultat net part du Groupe 50 34 + 47,1 %

Au premier semestre 2019, le Groupe affiche une hausse de + 1,9 % de son chiffre d’affaires. L’effet de change représente + 1,8 % ou 29 millions d’euros de cette évolution et il n’y a pas de modification du périmètre sur le semestre. Après un premier trimestre marqué par un ralentissement du chiffre d’affaires de – 2,6 % en organique, le Groupe enregistre une croissance des ventes de + 2,9 % au second trimestre, portant la croissance organique du premier semestre à + 0,1 %.

Les chiffres d’affaires du deuxième trimestre et de l’ensemble du premier semestre ont évolué comme suit :

Deuxième trimestre Premier semestre (En millions d'euros) 2019

3 mois 2018

3 mois Variation

en % 2019

6 mois 2018

6 mois Variation

en % Marchés matures 714 693 2,9 % 1 403 1 392 0,8 % Nouveaux territoires 134 120 12,3 % 255 234 8,8 % Total Groupe 848 813 4,3 % 1 658 1 626 1,9 %

Pour rappel, l’activité est désormais pilotée autour de deux segments : les Marchés matures (ou Global Markets) d’une part, et les Nouveaux territoires (ou New Territories) d’autre part. Les Nouveaux territoires comprennent les activités de MOM (Mont-Blanc, Materne), les pays d’Afrique Sub-saharienne et d’Amérique latine, la Chine et l’Inde.

Dans les Marchés matures, après un premier trimestre marqué par un ralentissement de - 3,3 % du chiffre d’affaires à taux de change comparables, le chiffre d’affaires du second trimestre s’inscrit en légère hausse de + 1,6%, porté par les ventes liées aux fêtes de Pâques et les hausses de prix opérées en début d’année. L’activité reste marquée par les fortes tensions commerciales tant en Europe qu’aux États-Unis, et par le contexte complexe des pays d’Afrique du Nord (Maroc, Algérie).

Dans les marchés des Nouveaux territoires, l’activité a été soutenue, particulièrement au second trimestre. Les ventes ont bénéficié de l’intensification des campagnes promotionnelles lancées au premier trimestre. Le chiffre d’affaires de ces marchés affiche une croissance organique de + 5,9 % sur le semestre par rapport à celui du premier semestre de 2018.

Le résultat opérationnel du Groupe s’inscrit à 126 millions d’euros pour le premier semestre 2019, en hausse de + 43,0 % par rapport à celui du premier semestre 2018, et a évolué comme suit :

(En millions d'euros) 2019

6 mois 2018

6 mois Variation

en % Marchés matures 100 63 58,3 % Nouveaux territoires 26 25 3,5 % Total Groupe 126 88 43,0 %

L’amélioration de la marge opérationnelle, portée principalement par le résultat des Marchés matures, traduit l’amélioration de la marge brute ainsi que les efforts du Groupe pour mettre en œuvre son plan de transformation et réaliser les économies annoncées en décembre 2018, qui commencent à se matérialiser. Le Groupe poursuit ses investissements pour soutenir le développement des Nouveaux territoires.

Après prise en compte du résultat financier et des charges d’impôt, le résultat net du premier semestre s’élève à 50 millions d’euros pour la part Groupe, contre 34 millions d’euros au 30 juin 2018.

La situation financière du Groupe reste solide, avec une dette financière nette de 643 millions d’euros au 30 juin 2019 (dont 98 millions d’euros au titre des passifs de droits d’usage – IFRS 16), contre 656 millions d’euros au 31 décembre 2018 (dont 101 millions d’euros au titre des passifs de droits d’usage), et des capitaux propres de 1 820 millions d’euros, contre 1 772 millions d’euros au 31 décembre 2018.

Perspectives 2019

Le Groupe continue de déployer son plan de réduction de ses coûts de 120 millions d’euros, annoncé en décembre 2018. La marge opérationnelle de l’ensemble de l’exercice est attendue en amélioration sensible par rapport à celle de 2018.

Poursuite du plan de transformation

Le Groupe poursuit activement sa transformation destinée à renforcer sa dynamique d’innovation et libérer les ressources nécessaires à la réalisation de son ambition de croissance durable sur le segment du snacking sain.

Son ambition est de doubler de taille en termes de chiffre d’affaires à moyen et long terme, tout en respectant sa stricte discipline financière. Sa croissance repose à la fois sur sa capacité de développement dans les marchés sur lesquels il opère et sur des opérations ciblées de croissance externe. Compte tenu du niveau de prix actuels des transactions dans le secteur agro-alimentaire et de l’environnement déflationniste observé ces deux dernières années, le Groupe entend privilégier avant tout la qualité de sa croissance, sans contrainte de calendrier pour réaliser cette ambition.





Définition des indicateurs financiers dans le Groupe Bel :

Le Groupe utilise en interne et dans sa communication externe des indicateurs financiers non définis par les normes IFRS. La définition des indicateurs non définis par les normes IFRS est détaillée ci-après :

La croissance organique correspond à la croissance observée du chiffre d’affaires à l’exclusion des effets de change et de périmètre (c’est-à-dire à taux de change et périmètre constants). Le taux de croissance organique est calculé en rapportant le chiffre d’affaires de la période A aux taux de change de la période A-1.

La marge opérationnelle correspond au résultat opérationnel.

La dette financière nette est définie dans la note 5.4 de l’Annexe aux comptes consolidés ; elle est constituée des dettes financières à long et court termes, des passifs de location financement à long et à court termes, des concours bancaires courants et de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

Ce communiqué peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, qui peuvent dans certains cas être hors de contrôle de la Société. Une description plus détaillée de ces risques et incertitudes figure dans le document de référence, disponible sur le site http://www.unibel.fr depuis le 3 avril 2019. Des informations plus complètes sur le groupe Unibel peuvent être obtenues sur le site http://www.unibel.fr .

Unibel, entreprise patrimoniale, est la société holding animatrice du Groupe Bel, un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque.

Son portefeuille de produits différenciés et d’envergure internationale tels que La vache qui rit, Kiri, Mini Babybel, Leerdammer, Boursin, Pom'Potes et GoGo squeeZ ainsi qu’une vingtaine d’autres marques locales, lui ont permis de réaliser en 2018 un chiffre d’affaires de 3,3 milliards d’euros. Près de 12 700 collaborateurs répartis dans une trentaine de filiales dans le monde contribuent aux succès du Groupe. Ses produits sont élaborés dans 32 sites de production et distribués dans près de 130 pays.

