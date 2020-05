Unibel : communiqué AG du 14 mai 2020

Communiqué de presse

Suresnes, le 14 mai 2019 à 18h

UNIBEL

Assemblée Générale 2020

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires d'Unibel, réunie à huis clos le 14 mai 2020 sous la présidence de Monsieur Bruno Schoch, Président du Directoire, agissant sur délégation accordée par le Conseil de Surveillance, a approuvé l'ensemble des résolutions soumises à son vote à l'exception des vingt-deuxième et vingt-troisième résolutions qui ont été rejetées.

Les actionnaires ont notamment approuvé les comptes annuels et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ainsi que la distribution d'un dividende de 7,50 euros par action. La mise en paiement du dividende interviendra le 22 mai 2020.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale a approuvé le renouvellement des mandats de Madame Joëlle Pacteau et de Monsieur Pascal Vienot en qualité de membres du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois exercices, ainsi que la nomination de Monsieur Florian Sauvin en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour la même durée, en remplacement de Monsieur Luc Luyten.

Monsieur Florian Sauvin a également été nommé Président du Conseil de Surveillance par le Conseil de Surveillance réuni ce jour.

Le résultat des votes des résolutions de l'Assemblée Générale est disponible sur le site Internet de la Société (www.unibel.fr).

Définition des indicateurs financiers chez Unibel :

Le Groupe Bel utilise en interne et dans sa communication externe des indicateurs financiers non définis par les normes IFRS. La définition des indicateurs non définis par les normes IFRS est détaillée ci-après :

La croissance organiquecorrespond à la croissance observée du chiffre d'affaires à l'exclusion des effets de change et de périmètre (c'est-à-dire à taux de change et périmètre constants). Le taux de croissance organiqueest calculé en rapportant le chiffre d'affaires de la période A aux taux de change de la période A-1.

Ce communiqué peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, qui peuvent dans certains cas être hors de contrôle de la Société. Une description plus détaillée de ces risques et incertitudes figure dans le Document d'Enregistrement Universel de la Société, disponible sur son site internet (www.unibel.fr). Des informations plus complètes sur le Groupe Bel peuvent être obtenues sur son site internet (www.unibel.fr), rubrique « Information réglementée ».