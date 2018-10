Unicaja Banco : La banque espagnole Ibercaja discute de son IPO 0 0 25/10/2018 | 19:13 Envoyer par e-mail :

LONDRES/FRANCFORT/MADRID (Reuters) - La banque Ibercaja discute avec des conseillers d'une éventuelle introduction en Bourse, dans le cadre de la législation espagnole visant à s'assurer de la solidité financière des caisses d'épargne du pays, rapportent jeudi deux sources au fait des discussions. Cette opération pourrait valoriser la caisse d'épargne, neuvième banque espagnole, quelque 1,3 milliard d'euros, sur la base de la valorisation de sa concurrente Unicaja. La législation espagnole impose aux anciennes caisses d'épargne de s'introduire en Bourse ou de lever des fonds afin de réduire les participations des fondations, qui financent des collectivités locales et des projets de développement. Cette mesure s'inscrit dans le cadre du plan de sauvetage de l'Union européenne pour les banques espagnoles après la crise financière et est désormais traduite dans la loi. Ibercaja, dont les actifs s'élevaient à 52,6 milliards d'euros au 30 juin, a décidé d'entrer en Bourse et a jusqu'à 2020 pour le faire. Le président d'Ibercaja, Jose Luis Aguirre, a déclaré en mars, dans une présentation stratégique portant sur 2018-2020, que l'objectif était d'introduire le groupe en Bourse en 2020. Un porte-parole d'Ibercaja a déclaré que la banque ne travaillait sur aucun projet de ce type actuellement. Ibercaja est contrôlée par ses principaux actionnaires fondateurs, dont la Fundación Ibercaja, qui détient une participation de 87,8%. (Dasha Afanasieva, Arno Schuetze et Jesús Aguado, Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Marc Joanny)