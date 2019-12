UniCredit : UBS neutre après la présentation stratégique

03/12/2019 | 11:13

UBS a maintenu son conseil neutre sur l'action UniCredit, alors que la banque italienne a présenté ses orientations à moyen terme. L'objectif de cours à 12 mois demeure également inchangé, à 12,8 euros.



Selon les analystes, les projections à horizon 2023 de la direction sont, à première vue, sans surprise. Si avec son PER 2020 de 8,5 fois, l'action UniCredit n'est pas jugée chère, elle ne présente qu'une décote d'environ 5% par rapport aux valeurs bancaires du Vieux Continent, calcule UBS.







