Unicredit : Oddo BHF reste à 'achat' avant la journée

28/11/2019 | 11:19

Oddo BHF réaffirme son opinion 'achat' et son objectif de cours de 15,8 euros sur Unicredit, 'tablant sur des dispositions et objectifs s'inscrivant dans la continuité des réalisations du plan précédent', à l'approche de la journée investisseurs du 3 décembre.



Selon l'analyste, la banque italienne aura pour axes majeurs une amélioration 'stand alone' du levier opérationnel et une poursuite du processus de de-risking bilanciel devant améliorer le profil de risque et réduire le coût du risque.



Le bureau d'études estime que la valorisation d'Unicredit 'reste attractive eu égard aux fondamentaux et perspectives'. A son objectif de cours, le potentiel d'appréciation ressort à environ 20%, supérieur à celui moyen du secteur (environ 10%).



