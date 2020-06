Les banques européennes reculent, le versement de dividendes en 2020 compromis

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--Les valeurs bancaires européennes cèdent du terrain mardi, après que le Comité européen du risque systémique (CERS) a déclaré que les banques de l'Union européenne ne devraient pas payer de dividendes ni procéder à des rachats d'actions au moins jusqu'à la fin de l'année.

A Milan, UniCredit et Intesa Sanpaolo cèdent plus de 4%. A Paris, Société Générale et BNP Paribas reculent de 6,1% et 3,8%, respectivement. A Francfort, Deutsche Bank perd 5,1% et Commerzbank abandonne 4,7%.

Les autorités européennes souhaitent que les banques renforcent leur capacité à absorber les pertes et à soutenir l'économie, alors que la zone euro conaît un fort ralentissement économique causé par la pandémie de coronavirus. Au début de l'année, la Banque centrale européenne (BCE) avait demandé aux établissements financiers de ne pas verser de dividendes ni racheter des actions au moins jusqu'au 1er octobre.

"Au cours des deux derniers mois, la profondeur et la durée de la crise sont devenues évidentes", a affirmé le CERS lundi. L'organe, chargé de superviser le système financier de l'Union européenne et d'atténuer le risque systémique, est présidé par Christine Lagarde, également présidente de la BCE.

"Cela souligne encore la nécessité pour les banques de s'abstenir de verser des dividendes, de racheter des actions et de verser des rémunérations variables jusqu'au 1er janvier 2021 au moins - et peut-être même plus longtemps si de nouvelles données conduisent à une levée plus lente des mesures de confinement et à un ralentissement plus sévère de l'économie" a ajouté le superviseur.

L'avis du CERS "constitue un rappel des risques pour ceux qui auraient récemment investi dans les actions des banques européennes", soulignent les analystes d'UBS.

-Pietro Lombardi, Dow Jones Newswires (Version française François Schott) ed: LBO

