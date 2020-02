UniCredit : Jean-Pierre Mustier restera directeur général

24/02/2020 | 10:07

En réaction à des rumeurs de presse sur un éventuel départ de Jean-Pierre Mustier pour prendre la direction de HSBC, UniCredit indique ce matin que son directeur général Jean-Pierre Mustier restera à la tête du groupe bancaire italien.



UniCredit rappelle aussi qu'il 'vient juste de lancer son nouveau plan stratégique, Team 23', et affirme que 'l'ensemble de son équipe de direction, y compris Jean-Pierre Mustier, est pleinement concentrée sur la réussite de sa mise en oeuvre'.



Par ailleurs, concernant l'épidémie de coronavirus qui touche l'Italie du Nord, l'établissement a fait part dimanche de mesures, telles que la distribution de kits de prévention anti-contagion ou la suspension de voyages non essentiels pour ses employés des régions touchées.



