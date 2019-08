UniCredit : Jefferies reste à 'achat' après les résultats

07/08/2019 | 15:33

Jefferies réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 14 euros sur UniCredit, dans une note de réaction aux résultats trimestriels publiés dans la matinée par l'établissement bancaire italien.



'Le deuxième trimestre 2019 représente un nouveau trimestre de sur-réalisation en termes de réduction de coûts et de prêts non performants, avec un capital en ligne avec nos attentes', souligne le broker.



'Les objectifs de revenus annuels 2019 ont été abaissés d'environ 2%, mais nous continuons de penser que les tendances sur le bilan demeurent plus importantes pour le thème de la revalorisation', poursuit-il.



