Unicredit : analyse d'Oddo après les rumeurs sur Yapi Kredi

29/08/2019 | 10:41

Le groupe serait en pourparlers avec son partenaire financier en Turquie (Koç Holding) dans l'optique de prendre le contrôle direct de sa participation (41%) dans la banque locale Yapi Kredi selon la presse.



Suite à cette information, Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 15,20 E.



Oddo estime qu'Unicredit pourrait dès lors avoir davantage les mains libres pour envisager une cession partielle voire totale de cette participation.



Le bureau d'études rappelle qu'Unicredit et Koç Holding ont acquis ensemble 82% du capital de Yapi Kredi en 2005 par le biais d'une joint-venture (chacune détenant 50% du capital soit, 41%).



' Bien qu'au stade de rumeur, l'idée qu'Unicredit puisse étudier la question de son exposition à la Turquie vient conforter le caractère proactif du management afin de mener à bien ses axes stratégiques prioritaires ' indique Oddo.



' Le momentum opérationnel un peu moins favorable au T2 n'est pas venu remettre en cause notre thèse d'investissement basée sur la bonne exécution du plan stratégique MT (baisse des coûts et de-risking) ' rajoute le bureau d'analyses.



