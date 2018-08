SocGen sur le point de vendre sa filiale bulgare à OTP

La banque française devrait également céder sa filiale en Albanie à OTP, ont indiqué les sources qui précisent que ces cessions s'inscrivent dans le cadre du nouveau plan stratégique à horizon 2020 de la Société générale présenté en novembre dernier. "La transaction a reçu un large consensus. La banque centrale bulgare a déjà eu une réunion avec DSK Bank (la filiale bulgare d'OTP, NDLR) sur le sujet", a précisé une des sources à propos d'Expressbank. "L'accord pour la vente de la filiale bulgare devrait être annoncé en août, probablement d'ici la fin de la semaine", a ajouté une autre source, soulignant que la banque française était également tout près de céder sa filiale albanaise à OTP.

Ni la Société générale, qui publie jeudi matin ses résultats semestriels, ni OTP n'ont souhaité commenter ces informations.

La banque dirigée par Frédéric Oudéa a prévu de fermer ou céder les activités qui n'ont pas la taille critique ou qui ne génèrent pas suffisamment de synergies.

Ces cessions doivent porter sur l'équivalent de 5% de ses actifs pondérés (353 milliards d'euros), soit environ 17,5 milliards d'euros.

Expressbank est la septième plus grande banque bulgare avec des actifs de 6,7 milliards de levs (3,37 milliards d'euros environ).

DES CESSIONS À PLEIN RÉGIME

Les sources n'ont pas souhaité divulguer le montant de cette transaction en Bulgarie mais l'une d'entre elles a déclaré qu'elle serait probablement en ligne avec le montant payé par le belge KBC pour racheter la filiale bulgare de la Banque nationale de Grèce l'an dernier, soit quelque 610 millions d'euros (environ 1,1 fois le total des fonds propres de la filiale).

Le total des capitaux propres d'Expressbank s'élevait à 728 millions de levs à la fin du mois de mars, selon les données de la banque centrale.

OTP contrôle le deuxième plus grand prêteur de Bulgarie, DSK Bank, et l'accord avec la SocGen, qui devra encore recevoir le feu vert des autorités réglementaires bulgares, portera sa part de marché dans le pays à environ 19%, proche de celle du principal établissement bancaire local, Unicredit Bulbank.

La vente d'Expressbank renforcerait une tendance plus générale à la consolidation dans le secteur bancaire bulgare, qui s'est accélérée ces dernières années.

Pour la Société générale, cette transaction marquera une volonté de la banque d'accélérer son programme de cessions d'actifs pour alléger son bilan.

Lundi soir, la banque française a indiqué avoir signé un accord avec ABN Amro pour vendre ses activités de banque privée en Belgique.

En juin, des sources proches du processus avaient déclaré à Reuters que Société générale explorait la vente de sa filiale polonaise Eurobank, et que Santander figurait parmi les acquéreurs potentiels.

Fin mars, l'hebdomadaire financier bulgare Capital avait indiqué que Société générale discutait également d'une vente de ses filiales en Serbie, au Monténégro, en Macédoine et en Moldavie, et que des discussions avaient commencé avec OTP et le fonds Apollo Global Management.

Depuis cette date, la banque a, selon des sources proches des discussions, suspendu le processus de vente de sa filiale albanaise, essentiellement pour des raisons politiques.

(Avec Marton Dunai à Budapest, Inti Landauro à Paris et Benet Koleka à Tirana, Matthieu Protard pour le service français, édité par Dominique Rodriguez)

par Tsvetelia Tsolova