UniCredit: bénéfice net trimestriel en hausse de 8,3% meilleur qu'attendu

Milan (awp/afp) - La banque italienne UniCredit a annoncé mardi avoir enregistré une hausse de son bénéfice net de 8,3% au deuxième trimestre, à 1,024 milliard d'euros, un chiffre meilleur qu'attendu.

Selon le consensus de 25 analystes couvrant la banque, et fourni par celle-ci, ces derniers s'attendaient à un bénéfice de 975 millions d'euros.

Les revenus trimestriels de la banque ont pour leur part reculé de 4,3%, à 4,947 milliards d'euros, un chiffre là aussi supérieur aux attentes (4,89 milliards).

Le ratio de fonds durs propres ("CET1 fully loaded"), indice très suivi par les analystes car il mesure la capacité à faire face à des crises, a atteint 12,51%, contre 13,06% fin mars, un niveau extrêmement élevé malgré son recul.

Le groupe souligne que ce ratio sera compris entre 12,3% et 12,6% à la fin 2018 et au-dessus de 12,5% fin 2019, ses objectifs initiaux, mais précise cette fois que cela se fera au niveau de spread actuel.

Le spread, l'écart très surveillé entre les taux allemand et italien s'est enflammé en mai, en raison des inquiétudes sur la politique à venir du gouvernement formé de la Ligue (extrême droite) et du Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème), et est reparti à la hausse depuis la semaine passée du fait des craintes liées au futur budget du gouvernement populiste.

Depuis l'arrivée à sa tête de Jean-Pierre Mustier en juillet 2016, UniCredit --qui figurait alors parmi les banques les moins performantes lors de tests de résistance menés par l'Autorité bancaire européenne (EBA) -- a conduit une vaste réorganisation, qui s'est traduite positivement dans ses résultats financiers et en terme de solidité.

La banque, qui a mené une augmentation de capital de 13 milliards d'euros, a cédé plusieurs actifs, 17,7 milliards d'euros de créances douteuses brutes et est engagée dans la suppression de 14.000 emplois équivalents temps plein.

afp/rp