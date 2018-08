UniCredit : bien orienté après ses trimestriels

07/08/2018 | 13:30

UniCredit s'adjuge 2,5% à Milan, suite à la publication par l'établissement bancaire d'un profit net au titre du deuxième trimestre certes en baisse de 6% à 1,3 milliard d'euros, mais supérieur de 5% au consensus de marché.



Si ses revenus ont diminué de 4% à 4,9 milliards d'euros, impactés notamment par de moindres revenus dans les activités de marché, ses coûts opérationnels ont été abaissés de 7%, surtout grâce à des réductions d'effectifs.



Dans son communiqué, le groupe financier italien précise en outre que son ratio de solvabilité CET1 'fully loaded' est anticipé entre 12,3% et 12,6% vers la fin de l'année en cours, et au-dessus de 12,5% à la fin de 2019.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.