UniCredit : bien orienté sur un portefeuille NPE 'adéquat'

16/01/2019 | 15:01

UniCredit prend 2,3% à Milan, la banque ayant fait part d'une exposition aux prêts non performants (NPE) 'pleinement adéquate', celle-ci représentant maintenant un ratio de 4,3%, en ligne avec ses pairs selon les directives de l'Autorité Bancaire Européenne.



L'établissement financier italien explique en effet avoir réduit son portefeuille d'exposition aux prêts non performants de plus de 36 milliards d'euros, entre le troisième trimestre de 2016 et celui de l'année dernière.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.