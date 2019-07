UniCredit : cherche à protéger ses actifs étrangers des risques italiens

La première banque d'Italie cherche un conseiller pour réfléchir à la question, a ajouté une des sources au fait de la situation, confirmant une information des quotidiens Il Sole 24 Ore et Il Messaggero.

En hébergeant des actifs étrangers dans une holding non italienne, UniCredit pourrait les financer de manière indépendante et tirer parti de la réglementation européenne qui leur permettrait d'être traités séparément en cas de crise, a déclaré la deuxième source.

Selon Il Sole et Il Messaggero, UniCredit souhaiterait créer une holding allemande pour ses actifs à l'étranger, qui comprennent principalement ses activités en Allemagne, en Autriche, en Europe de l'Est et en Turquie. La holding serait contrôlée par la maison mère italienne mais financée de manière indépendante.

En éloignant ses avoirs étrangers du secteur bancaire italien, qui se débat avec des créances douteuses, une économie morose et une instabilité politique, UniCredit pourrait "amoindrir leur identité italienne" et les financer à moindre coût, ont expliqué les sources.

Un analyste bancaire a jugé qu'UniCredit envisageait de passer à un modèle de "point d'entrée multiple" (MPE) dans le cadre du Mécanisme de résolution unique, c'est-à-dire le mécanisme de résolution des crises bancaires de l'Union européenne.

CESSIONS D'ACTIFS

L’approche MPE (Multiple Point of Entry) correspond à l’exercice des pouvoirs et instruments de résolution au niveau de différentes parties d'un groupe bancaire, par au moins deux autorités de résolution différentes qui se coordonnent entre elles.

Ce modèle est jugé par le Mécanisme comme plus approprié "pour les banques ayant des filiales importantes qui sont gérées et financées de manière indépendante".

UniCredit, sous pression pour augmenter ses revenus après avoir mis l'accent ces dernières années sur la réduction de ses coûts, prépare un nouveau plan stratégique qui sera présenté en décembre.

Les coûts de financement des banques italiennes ont augmenté en raison d'un écart important entre les obligations d'Etat italiennes et allemandes, ce qui a érodé la valeur de leurs avoirs en obligations italiennes.

Dans le cadre des efforts pour renforcer sa solidité financière, UniCredit a récolté environ 1,1 milliard d'euros en vendant lundi une participation de 18,3% dans le courtier en ligne Fineco.

A la Bourse de Milan, l'action UniCredit perdait 0,44% en milieu de journée, moins que le secteur bancaire européen dont l'indice Stoxx cédait 1% environ.

Sous la direction de son administrateur délégué Jean-Pierre Mustier, UniCredit a fait savoir en mai qu'il réduirait progressivement son exposition à la dette publique italienne et comprimerait son portefeuille de créances douteuses afin de dépasser son objectif pour 2019 d'une baisse de 14,9 milliards d'euros de créances à risque.

Son programme de cessions d'actifs est censé lui permettre de disposer d'un matelas de fonds propres situé dans le haut d'une fourchette de 200 à 250 points de base au-dessus des exigences réglementaires.

