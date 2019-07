UniCredit : est sorti du capital de FinecoBank

09/07/2019 | 09:40

UniCredit a annoncé hier le placement de sa participation résiduelle de 18,3% au capital de FinecoBank, société comparable en Italie à Boursorama. Soit un produit brut de 1,1 milliard d'euros au cours de 9,85 euros par action, et une décote instantanée de 4,4%.



L'opération a pris la forme d'un placement auprès d'investisseurs institutionnels par construction accélérée du livre d'ordres. Elle a été réalisée par JP Morgan, UBS Investment Bank et UniCredit Corporate & Investment Banking.



La banque italienne estime que son ratio de solidité financière CET 1 s'en trouvera renforcé d'environ 30 points de base.





