Unicredit : cession de prêts non performants en Italie

12/04/2019 | 09:15

La banque italienne Unicredit fait part de la cession à MBCredit Solutions, filiale de sa compatriote Mediobanca, d'un portefeuille de prêts non performants non sécurisé dans le domaine du crédit aux particuliers en Italie.



Ces prêts non performants représentent une valeur comptable brute de l'ordre de 51 millions d'euros, et l'impact économique de leur cession sera intégré dans les comptes d'Unicredit au titre de son premier trimestre 2019.



