Unicredit : en léger retrait, lorgnerait Commerzbank

04/04/2019 | 09:39

Selon le Financial Times (FT), la banque italienne Unicredit préparerait une offre partielle sur son homologue allemande Commerzbank, au cas où le rapprochement de cette dernière avec Deutsche Bank, qui semble faire face à des difficultés croissantes, viendrait à échouer. En Bourse, l'action Commerzbank prend 3% ce matin, et celle d'Unicredit perd 1,5%.



Pour l'heure, Unicredit capitalise plus de 27 milliards d'euros à la Bourse de Milan, quand à Francfort Commerzbank et Deutsche Bank 'pèsent' respectivement 9 et 15,8 milliards d'euros.



Selon le quotidien britannique des affaires, et le cas échéant, Unicredit viserait 'une participation importante' au capital de Commerzbank - qui resterait cotée sur la place de Francfort - ainsi que le rapprochement de cette dernière avec son actuelle filiale allemande, HypoVereinsbank.



Le siège de l'entité formée de Commerzbank et d'HypoVereinsbank resterait basé en Allemagne, et celui d'Unicredit - comme sa cotation - seraient maintenus à Milan, ajoute le FT.







