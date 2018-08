UniCredit : Berenberg reste à 'achat', réduit sa cible

14/08/2018 | 12:08

Berenberg réitère sa recommandation 'achat' sur UniCredit, mais abaisse son objectif de cours de 19 à 18 euros, jugeant les facteurs politiques en Italie et en Turquie susceptibles de peser sur le sort du titre à court terme.



Toutefois, le broker estime que la direction à long terme demeure claire pour la banque, mettant en avant un bilan dé-risqué et une concentration forte sur le risque et les coûts, ce qui 'devrait aider à améliorer les retours et tirer une revalorisation du titre'.



