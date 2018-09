Unicredit : 'la décote du titre est excessive' selon Oddo

20/09/2018 | 15:08

Oddo estime que la présentation du budget 2019 par le gouvernement italien crispe de nouveau les marchés, sur craintes d'un dérapage des finances publiques.



' Nous tablons sur un apaisement de ces tensions et réitérons notre call positif sur le secteur bancaire italien (Intesa Sanpaolo / Unicredit) dont les fondamentaux sont intacts malgré ces turbulences ' indique le bureau d'analyses.



Oddo reste à l'achat sur Unicredit avec un objectif de cours de 19 E (contre 19,5 E). ' Le titre reste comme notre 'best pick' en Italie à ce stade, compte tenu d'une plus grande diversification géographique de son business model (retail Italie ~30% des résultats) et une thématique d'investissement reposant essentiellement sur la bonne exécution d'un plan stratégique axé surtout sur le nettoyage/renforcement du bilan (NPL/capital) et la baisse des coûts (vs croissance des revenus) ' explique Oddo.



Le bureau d'analyses estime que la décote sur le titre semble toujours excessive compte tenu du momentum confirmé d'amélioration des fondamentaux et de la bonne visibilité sur le redressement opérationnel.



