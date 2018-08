PRESSE: La BCE s'inquiète de l'exposition des banques européennes à la Turquie

MADRID (Agefi-Dow Jones)--La Banque centrale européenne (BCE) s'inquiète de plus en plus de l'exposition de certaines banques de la région, notamment des établissements espagnols, italiens et français, aux risques liés à la Turquie, rapporte vendredi le Financial Times, citant deux sources proches du dossier.

La banque espagnole BBVA, le groupe bancaire italien UniCredit et l'établissement français BNP Paribas, qui font partie des principaux créanciers du pays, sont surveillés de près par le Mécanisme de surveillance unique (MSU), qui, sous l'égide de la BCE est chargé de superviser les banques de l'union monéraire.

La livre turque perdait 9% face au dollar vendredi matin, à 6,0497 contre un billet vert, alors que les cambistes attendent le discours du ministre turc des Finances, Berat Albayrak, qui doit annoncer un "nouveau modèle économique" vendredi.

-Barbara Kollmeyer, MarketWatch (Version française Aurélie Henri) ed: LBO

Site Internet: https://www.ft.com/content/51311230-9be7-11e8-9702-5946bae86e6d

