Unilever: chiffre d'affaires trimestriel en baisse

La Haye (awp/afp) - Le géant anglo-néerlandais de l'agroalimentaire et des cosmétiques Unilever a fait état jeudi d'une légère baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, affecté par la finalisation de la cession des margarines, division historique du groupe.

Le chiffre d'affaires d'Unilever, qui ne publie pas de bénéfice net sur la période, s'est établi à 12,4 milliards d'euros (14,1 milliards de francs suisses), en baisse de 1,6% en glissement annuel, a indiqué dans un communiqué le groupe, qui maintient ses objectifs.

En excluant les "margarines", division historique du groupe dont la vente a été finalisée en 2018, les ventes sous-jacentes ont augmenté de 3,1%, avec une hausse des volumes (1,2%) et des prix (1,9%).

"Nous avons pris un bon départ qui nous permet de maintenir nos objectifs pour l'année complète", a déclaré Alan Jope, nouveau directeur général du groupe après avoir remplacé Paul Polman en janvier.

"La croissance a été poussée par les marchés émergents et était équilibré entre volume et prix", a-t-il ajouté, cité dans le communiqué.

Unilever, qui commercialise des marques comme les soupes Knorr, les savons Dove ou encore les déodorants Rexona, maintient ses objectifs fixés pour l'horizon 2020. Le groupe prévoit une hausse des ventes à périmètre comparable comprise entre 3% et 5%, une amélioration de la marge opérationnelle sous-jacente et des flux de trésorerie importants.

Le géant anglo-néerlandais de l'agroalimentaire et des cosmétiques a multiplié les acquisitions ces derniers mois, avec le rachat en décembre du boucher végétarien néerlandais De Vegetarische Slager et de la marque américaine de produits d'entretien respectueux de l'environnement The Laundress en janvier.

Unilever a annoncé vendredi qu'il allait acquérir les marques de soins bucco-dentaires Fluocaril et Parogencyl du géant américain des produits de consommation courante Procter & Gamble (P&G).

Unilever emploie quelque 161.000 personnes à travers le monde et possède plus de 400 marques, dont Knorr, Lipton et Magnum.

