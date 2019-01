Unilever : le potentiel s'épuise, selon UBS

08/01/2019 | 11:33

UBS a révoqué ce matin son conseil d'achat sur l'action du géant anglo-néerlandais des produits de grande consommation Unilever, sur laquelle il est devenu neutre. Et ce en dépit d'un objectif de cours de 4.400 pence (à Londres) qui augure d'un potentiel de hausse proche de 10%.



Selon une note, le cours actuel du titre reflète pleinement les anticipations relatives à 2019 et 2020, 'ce qui laisse peu de place à des réappréciations durant les 12 mois qui viennent'. D'autant moins d'ailleurs que la prévision d'UBS de croissance organique pour 2019 et 2020 a été écrêtée de 3,9 à 3,5%, et que la marge opérationnelle anticipée en 2020 a été ramenée de 19,7 à 19,4%.



En dépit de la 'simplification' de sa structure qu'a entrepris Unilever, UBS identifie donc un maigre potentiel de hausse. Et ce d'autant que ces 12 derniers mois, l'action Unilever a surperformé son secteur de 12%, et qu'elle se traite maintenant dans la partie supérieure de son 'range' des dix dernières années. Le titre semble donc bien valorisé.









Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.