Unilever : en baisse après son point d'activité

Unilever recule de 1,8% à Londres, après le point d'activité du groupe anglo-néerlandais de produits de consommation courante, marqué pourtant par une croissance de 3,8% des ventes en données sous-jacentes au troisième trimestre.



Il revendique une accélération de croissance dans chacune de ses trois grandes divisions (beauté-soins personnels, soins ménagers et alimentation-rafraichissements), avec au global des progressions de 2,4% des volumes et de 1,4% des prix.



'Nous continuons d'attendre une croissance des ventes sous-jacentes entre 3 et 5%, une amélioration de la marge opérationnelle sous-jacente et un cash-flow vigoureux', ajoute le directeur général (CEO) Paul Polman.



