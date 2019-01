Unilever : en retrait avec une dégradation d'analyste

08/01/2019 | 14:35

Unilever cède 0,6% à Londres, alors qu'UBS a révoqué son conseil 'achat' sur l'action du géant des produits de grande consommation pour passer à 'neutre', malgré un objectif de cours de 4.400 pence qui augure d'un potentiel de hausse proche de 10%.



Selon une note, le cours actuel du titre du groupe anglo-néerlandais reflète pleinement les anticipations relatives à 2019 et 2020, 'ce qui laisse peu de place à des réappréciations durant les 12 mois qui viennent'.



D'autant moins d'ailleurs que la prévision d'UBS de croissance organique pour Unilever en 2019 et en 2020 a été écrêtée de 3,9 à 3,5%, et que la marge opérationnelle anticipée en 2020 a été ramenée de 19,7 à 19,4%.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.