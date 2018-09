Unilever : l'action britannique sera retirée du FTSE 100

12/09/2018 | 09:41

FTSE Russell, le promoteur des indices d'actions de la Bourse de Londres, a indiqué hier qu'en conséquence de l'unification prochaine du groupe anglo-néerlandais Unilever en direction des Pays-Bas, il allait retirer le titre britannique (dont le code Isin est GB00B10RZP78) des composantes de ses indices.



En effet, Unilever va unifier aussi la cotation de ses actions et échanger les titres britanniques Unilever Plc contre de nouveaux titres Unilever de droit néerlandais, qui seront cotés à titre principal à Amsterdam, et à titre secondaire à Londres. Il n'existera donc plus d'action Unilever de droit britannique et en raison du critère de nationalité, le 'nouvel Unilever' ne sera plus éligible aux indices, dont le FTSE 100.



En conséquence, le titre Unilever Plc sera retiré de tous les indices gérés par FTSE Russell au plus tard à l'ouverture de la séance du 24 décembre prochain.







