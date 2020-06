Unilever : Jefferies réitère son conseil à l'achat

12/06/2020 | 15:07

Unilever a annoncé un plan d'unification de sa structure juridique sous une seule maison-mère, Unilever PLC, 'créant une entreprise plus simple avec une flexibilité stratégique plus grande, qui est mieux positionnée pour du succès futur'.



Le bureau d'analyses estime qu'il y a plusieurs éléments positifs suite à cette annonce.



' Nous considérons la proposition d'unification de cette structure comme un signal fort de l'intention du groupe pour réorganiser son portefeuille ' indique Jefferies



' Nous voyons l'annonce d'hier comme une recherche de catalyseur positif sur les actions ' rajoute le bureau d'analyses.



Jefferies confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 4600p.



