Unilever NL : La valeur du jour en Europe UNILEVER engrange les profits au premier semestre

Unilever gagne près de 8% 50,58 euros à la Bourse d'Amsterdam ce jeudi. Le groupe anglo-néerlandais a publié un résultat net au premier semestre 2020 de 3,28 milliards d'euros, en hausse de 13,8% à changes constants, et ce en dépit du coronavirus et du confinement. Le chiffre d'affaires a atteint 25,71 milliards d'euros, une hausse de 1,2% à changes constants, mais a reculé de 1,6% à changes courants. L'activité a notamment pâti de la fermeture de certains canaux de distributions qui ont affecté les ventes de glaces hors foyer, les services de restauration et les activités Prestige.Les ventes sous-jacentes ont diminué de 0,1%, les volumes ayant baissé de 0,3% et les prix ayant augmenté de 0,2%. De plus, l'impact du confinement a différé selon les régions: ainsi les marchés développés ont progressé de 2,4%, tandis que les marchés émergents ont reculé de 1,9%.Dans les activité Beauté et Soin du Corps et Alimentation et Boissons, les ventes sous-jacentes ont reculé respectivement de 0,3% 1,7%, alors qu'elles ont augmenté de 3,2% dans les Produits Ménagers.En début d'année 2020, Unilever avait révélé vouloir revoir son activité dans le thé, qui a généré un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros l'an dernier. Le propriétaire de la marque Lipton a ainsi annoncé que le processus de scission allait être engagé, et qu'il devrait s'achever d'ici fin 2021. Le groupe privilégiera les partenariats et conservera ses entreprises de thé en Inde et en Indonésie.Enfin, Unilever a confirmé un dividende trimestriel de 41,04 centimes par action.