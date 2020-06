Unilever : plan d'unification juridique

11/06/2020 | 09:42

Unilever annonce un plan d'unification de sa structure juridique sous une seule maison-mère, Unilever PLC, 'créant une entreprise plus simple avec une flexibilité stratégique plus grande, qui est mieux positionnée pour du succès futur'.



Pour rappel, le groupe agroalimentaire et de produits d'hygiène a la double-nationalité britannique (PLC) et néerlandaise (NV) et est donc divisé en deux entités juridiques distinctes cotées séparément à Londres et à Amsterdam.



Dans le cadre de ce plan, les actionnaires d'Unilever NV recevront une nouvelle action PLC pour chaque action NV détenue, ce qui entrainera donc l'absorption d'Unilever NV par Unilever PLC, entité unique qui restera enregistrée au Royaume Uni.



