Unilever : rappelle des soupes qui peuvent être contaminées

25/11/2019 | 12:05

Unilever a annoncé vouloir rappeler des soupes de poulet séchées aux États-Unis en raison de la contamination possible par la bactérie Listeria monocytogenes, une infection qui peut s'avérer particulièrement dangereuse pour les femmes enceintes.



Les produits rappelés incluent des produits Lipton, Knorr et LeGoût.



La consommation d'aliments contaminés par Listeria monocytogenes peut provoquer une listériose, pouvant provoquer des diarrhées, de la fièvre, des douleurs musculaires, des maux de tête et des raideurs au cou.



Chez la femme enceinte, l'infection peut provoquer une fausse couche, un accouchement prématuré ou une infection du nouveau-né mettant sa vie en danger.



