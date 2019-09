03/09/2019 | 13:49

Le géant des biens de consommation courante Unilever (détenteur des marques Knorr, Lipton, Axe, Cif et Omo) fait part du décès de Mary Ma, membre de son conseil d'administration, au cours du week-end écoulé.



Mary Ma avait rejoint le groupe anglo-néerlandais en 2013, après avoir occupé les fonctions de directrice financière (CFO) du constructeur chinois de matériel informatique Lenovo, à plusieurs reprises entre 1997 et 2007.



