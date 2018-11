Unilever : Oddo BHF peu impressionné par le nouveau patron

30/11/2018 | 11:34

Le bureau d'études Oddo BHF maintient ce matin son conseil neutre sur l'action du géant anglo-néerlandais des produits de grande consommation Unilever. Certes, Alan Jope va succéder à Paul Polman à la direction générale, mais il s'agit 'du choix de la continuité', estiment les spécialistes, qui visent toujours 48 euros.



'La nomination du responsable du Beauty & Personal care (M. Jope, ndlr) est rassurante sur l'orientation stratégique du groupe. Mais c'est tout de même le choix de la continuité ; ce qui est probablement judicieux pour un groupe qui a connu des transformations importantes depuis dix ans', commente une note.



Et Oddo BHF de conclure : 'ce choix devrait laisser une partie du marché dans l'expectative alors que certains espéraient une accélération du changement.'







Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.