Offres de Nestlé, Unilever et Coca-Cola pour Horlicks (GSK)

Les offres initiales devaient être présentées lundi au plus tard et les trois géants de l'agroalimentaire sont considérés comme les favoris pour mettre la main sur une structure offrant une présence importante sur un marché émergent en pleine croissance.

Même si les consommateurs indiens subissent les effets de la dépréciation de leur monnaie et d'un alourdissement de la fiscalité sur les biens et les services, la croissance démographique de l'Inde et son développement économique rendent ce pays attractif pour les grands groupes internationaux par rapport à des marchés occidentaux moins dynamiques.

On ignore le nom des autres candidats au rachat d'Horlicks mais Reckitt Benckiser n'a pas soumis d'offre, ont dit deux sources.

GSK, Nestlé, Reckitt et Unilever ont refusé de s'exprimer sur le sujet. Il n'a pas été possible de joindre de représentant de Coca-Cola.

GSK a entrepris une réflexion stratégique sur sa participation de 72,5% dans Horlicks, une marque de lait malté populaire en Inde, et d'autres produits de moindre taille après avoir annoncé en mars le rachat à Novartis de la participation de ce dernier dans leur coentreprise de santé grand public pour 13 milliards de dollars.

Emma Walmsley, directrice générale de GSK depuis l'an dernier, a entrepris de recentrer le groupe, qui compte parmi les plus diversifiés au monde dans le secteur pharmaceutique.

(Martinne Geller, Pamela Barbaglia et Ben Hirschler; Bertrand Boucey pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)