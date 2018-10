Unilever NL : La valeur du jour en Europe - UNILEVER donne raison à ses actionnaires britanniques

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Unilever cède 0,64% à 46,5 euros à Amsterdam et 0,93% à 4040 pence à Londres. Les investisseurs ne se réjouissent donc pas de l'abandon du projet de structure simplifiée basée aux Pays-Bas. Face à la grogne de certains actionnaires hostiles à la fermeture du siège social de Londres et à la sortie du titre de l'indice Footsie à la City, le géant anglo-néerlandais, fabricant entre autres des savons Dove et des thés Lipton a donc jeté l'éponge. Le projet devrait être approuvé par 75% des actionnaires britanniques et 50% des actionnaires néerlandais lors de deux votes prévus à la fin du mois.Selon Unilever, la suppression du siège social de Londres au profit de Rotterdam aurait renforcé sa capacité à gérer son portefeuille de marques de manière plus agile dans le but de créer davantage de valeur aux actionnaires.Cette thèse n'a pas convaincu six grands actionnaires propriétaires de 8,11% du capital : Legal & General Investment Management, Lindsell Train, Columbia Threadneedle, M&G Investment Management, Aviva Investors Global Services et Royal London Asset Management (RLAM).Il y a deux jours, le cabinet de conseil Pensions & Investment Research Consultants Limited (PIRC) a rejoint la fronde, recommandant aux actionnaires de s'opposer au projet.Le cabinet a estimé que la sortie du titre de l'indice vedette londonien allait obliger certains actionnaires à vendre leurs actions à un cours et un calendrier qui ne relèvent pas de leur choix, ce qui constitue dans les faits une vente forcée.Pour PIRC, Unilever souhaitait que les actionnaires approuvent ce qui s'apparente à une OPA, mais sans versement d'une prime.Le projet enterré, Unilever va devoir plancher à d'autres solutions pour créer de la valeur mais aussi se protéger des prédateurs.Le groupe avait en effet initié ce projet l'an dernier à la suite de l'OPA hostile de 143 milliards de dollars lancée par son concurrent américain Kraft Heinz.