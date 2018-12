Unilever : acquisition d'un portefeuille de boissons à GSK

03/12/2018 | 12:37

Le géant des biens de consommation, Unilever, annonce l'acquisition d'un portefeuille de boissons de GlaxoSmithKline en Inde, au Bangladesh et dans 20 autres marchés asiatiques, pour un montant de 3,3 milliards d'euros.



L'opération porte sur la fusion de toutes les actions de Hindustan Unilever avec GSK CH India, société cotée en bourse, ainsi que l'acquisition de 82% de GSK Bangladesh et l'acquisition de certaines autres activités et actifs commerciaux hors de l'Inde, a précisé Unilever. Elle comprend des boissons nutritionnelles, telles que Horlicks et Boost, at-il ajouté.



Le géant anglo-néerlandais a déclaré que cette opération s'inscrivait dans le cadre de sa stratégie visant à renforcer sa présence dans les catégories d'aliments santé dans les marchés émergents à forte croissance. La transaction devrait être finalisée dans les 12 prochains mois.



Unilever a également annoncé avoir achevé son programme de rachat d'actions, la deuxième tranche du programme d'achat de 3 milliards d'euros étant désormais officiellement terminée.



Entre le 20 juillet et le 30 novembre, 30,6 millions d'actions Unilever N.V. et 31,5 millions d'actions Unilever PLC ont été achetées.



